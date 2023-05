Liga Premier celebra coronación de Carlos III con himno nacional antes de cada juego

LONDRES (AP) — Los clubes de la Liga Premier tienen intención de conmemorar la coronación del Rey Carlos III reproduciendo el himno nacional antes del inicio de los juegos del sábado.

En la mañana, la delantera del Chelsea femenil Sam Kerr lideró la delegación australiana en la procesión en la Abadía de Westminster. Kerr portó a bandera de su país como integrante del grupo que lideró el Primer Ministro Anthony Albanese.

AFC Bournemouth v Chelsea in the Premier League at Vitality stadium @Bournemouthecho @BmthEchoSport #Coronation pic.twitter.com/xni6XVhvj5

El Tottenham transmitió imágenes en vivo de la coronación en las pantallas afuera del Estadio del Tottenham Hotspur para los asistentes al encuentro ante el Crystal Palace.

Al igual que otros equipos locales, el Tottenham indicó que jugadores y oficiales se reunirán en el círculo central para entonar una rendición del himno nacional —”God Save the King”— antes del inicio del partido.

El viernes el Liverpool confirmó que también reproducirá el himno nacional, pero reconoció que “algunos seguidores tienen una fuerte opinión al respecto”. Indicó que la liga contactó a los clubes que tendrán juegos en casa y “les sugirió fuertemente” que marcarán el momento histórico.

Congratulations to His Majesty King Charles III and Queen Camilla on their coronation.

The National Anthem will be played before kick-off at today’s match to mark the occasion. pic.twitter.com/SQxPJ8G2v1

— Manchester City (@ManCity) May 6, 2023