“No es mi rey”: Protestan contra la monarquía y coronación de Carlos III (VIDEOS)

Londres/Madrid/Ciudad de México, 5 de mayo (AP/Europa Press/SinEmbargo).– La ceremonia de coronación de Carlos III y su esposa Camila, no sólo estuvo lleno de tradiciones antiguas en un momento en que la monarquía británica enfrenta un futuro incierto, sino que también se rodeó de protestas enmarcadas con pancartas amarillas negando al nuevo rey.

En el evento inédito que no ocurría en el Reino Unido desde hace 70 años, el rey de 74 años, y su esposa de 75 llegaron a la Abadía de Westminster luego de una breve procesión en carroza desde el Palacio de Buckingham.

En su camino, la pareja real no pudo evitar las pancartas amarillas del grupo antimonárquico Republic, en las que se lee “No es mi rey”.

Anti-monarchy Brits gathered in Trafalgar Square, London chanting "Not My King” ahead of King Charles III's coronation

