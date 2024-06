La NASA localiza la misión espacial china Chang’e 6 en la cara oculta de la Luna

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) ha difundido una imagen de la nave espacial de retorno de muestras Chang’e 6 de China en el lado oculto de la Luna, tomada el 7 de junio por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

La sonda Chang’e 6 aterrizó el 1 de junio y, cuando la sonda LRO pasó sobre el lugar de aterrizaje casi una semana después, obtuvo una imagen que mostraba la sonda en el borde de un cráter erosionado de unos 50 metros de diámetro.

El equipo de la cámara de la sonda LRO calculó las coordenadas del lugar de aterrizaje como unos 42 grados de latitud sur, 206 grados de longitud este, a una altura de unos menos 5.256 metros, informa la NASA.

NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) captured an image of the Chang'e 6 lander on June 7th. The coordinates of the Chang'e 6 landing site are latitude -41.6385°, longitude 206.0148°, with a horizontal accuracy of plus or minus 30 meters. Source:https://t.co/JwY9uFYeZP pic.twitter.com/aQQ4KHbLpd

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 15, 2024