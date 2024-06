“No está solo”: AMLO expresa su apoyo a Samuel García; es víctima de acoso, asegura

El mandatario aseguró que se tienen documentados con videos los casos de violencia política en contra de colaboradores de Samuel García y que solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes a Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano (MC), ante lo que calificó como acoso, pues aseguró que el político es víctima de “fuertes presiones”. El mandatario dio conocer que un colaborador de García Sepúlveda fue golpeado, y que se trata de uno de muchos casos similares, por lo que informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación.

“En el caso de Nuevo León, sí quiero expresar nuestro apoyo al Gobernador Samuel García y decirle que no está sólo, porque está siendo víctima de un acoso, de fuertes presiones. Están incluso, personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se deben detener los actos de acoso contra el Gobernador, independientemente del partido político al que éste pertenece. “Va un colaborador en su carro, lo paran. Es gente que no está identificada, que no trabaja en ninguna dependencia. Lo bajan, pero de manera arbitraria, brutal, lo golpean. Y así muchos casos”, detalló López Obrador.

Además, López Obrador comentó que tienen documentados los casos. “Incluso tenemos grabaciones. Pedimos que quienes estén promoviendo este tipo de actos vandálicos se aparten de esas prácticas”, sostuvo.

“Ya de todas maneras di instrucciones para que se presente un escrito a la Fiscalía General de la República y se haga una investigación, porque eso no se puede permitir”, sentenció.

El Jefe del Ejecutivo federal insistió en que la violencia política no le conviene a nadie y que detrás de ella hay grupos políticos. “Eso no conviene a nadie, independientemente de qué partido sea el Gobernador. Nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad política y no permitir actos vandálicos, y mucho menos cuando estos actos se presume, vienen de otras instancias de Gobierno, de grupos políticos facciosos. No nos convienen en México la discordia, la inestabilidad política”, recalcó.

El Presidente se refirió a que existe una campaña mediática en contra del Gobernador. “Son predecibles. El Norte, este periódico de Monterrey, que es primo hermano del Reforma y tiene mucha influencia mediática (…) era un periódico muy influyente y manipula mucho, me consta, porque defienden intereses. No es un periodismo objetivo, profesional. Puede ser que se tengan esas campañas, pero no llegar a la agresión. No le conviene al pueblo de Nuevo León, ni a México”, concluyó.

SAMUEL Y LA VIEJA POLÍTICA

No es la primera vez que el Presidente López Obrador apoya a Samuel García. En diciembre, cuando se desató una crisis política en Nuevo León ante la aspiración de García Sepúlveda de contender por la Presidencia, el mandatario aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, opositores de MC, eran capaces “hasta de dar un golpe de Estado”.

López Obrador calificó de “politiquería” las acciones del PRIAN en contra de Samuel García. “Sí es indudable que lo quien destituir, lo quieren afectar políticamente, lo están atacando. Son como represalias”, alertó.

Después de que el regiomontano abandonara su intención de contender a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez terminó asumiendo la candidatura de Movimiento Ciudadano; sin embargo, el Gobernador de Nuevo León siguió denunciando acoso de “la vieja política”. El pasado 22 de mayo, durante el contexto de las campañas electorales, el periódico Reforma reveló que Samuel García adquirió un terreno de 17.6 hectáreas, de un valor aproximado de 700 millones de pesos y en una de las zonas más exclusivas de San Pedro, tan sólo 18 meses después de asumir el cargo.

Como respuesta, el Gobernador afirmó que la información fue una filtración de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León, a la cual acusó de estar manejada por “la vieja política”, y de investigar las empresas de su familia para “presionar, extorsionar y difamar” durante el proceso electoral. El mandatario estatal rechazó haber comprado la propiedad, y explicó que se trató de un acuerdo entre la empresa Gentor y la firma de su padre, Samuel García Mascorro, por el trabajo de fiscalización con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).