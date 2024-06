Eurocopa: Un autogol de Austria da victoria a Francia; Rumania le gana a Ucrania 3-0

Kylian Mbappé sufre una fractura de nariz durante partido de Francia contra Austria. La Eurocopa sigue con la histórica victoria, en 24 años, de Rumania frente a Ucrania.

Por Andrés Onrubia

Ciudad de México, 17 de junio (AS México).- En el diccionario de los torneos de selecciones debería aparecer una norma en la que Francia se impone, casi siempre, con la Ley del mínimo esfuerzo. En un debut insípido, con un Mbappé errando más de lo habitual y sustituido por romperse la nariz, la selección francesa se impuso por la mínima, 1-0, a Austria, gracias a un gol en propia puerta de Wöber, fiel reflejo de lo poco, lo exiguo que necesita este equipo para ganar los partidos.

Esta Francia, timorata, sosegada, impasible, sigue siendo un calco de la de los últimos torneos con Deschamps. Da la sensación de estar en la lona, sometida, subyugada al rival, pero a la mínima que le dejas, te destroza. No pregunta, ejecuta. No titubea, ataca. Y eso que Austria se presentó en Dusseldorf con la intención de incomodar a su rival desde el primer minuto.

La presión exacerbada de Ralf Rangnick, el impulsor del gegenpress, del que aprendieron Klopp y otros muchos entrenadores de escuela alemana, sorprendió a una Francia sumida en un laberinto, con dudas en el centro del campo, sobre todo por la incapacidad de Kanté para sortear la presión rival, y con un Griezmann incapaz de conectar con los delanteros.

La subcampeona del mundo, no obstante, alertó de que necesita muy poco, quizá incluso menos, para ser peligrosa. En el minuto 8, Mbappé, que estuvo incómodo en la izquierda, sin una referencia, Marcus Thuram no lo es, se plantó delante del portero tras una gran internada de Theo Hernández, pero su remate lo repelió de forma brillante Pentz, que no se batió al palo largo y le adivinó la intención al nuevo jugador del Real Madrid. Theo, muy activo, remató cruzado otro buen intento que se saldó con un remate desviado.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Yes, Kylian Mbappé has probably broken his nose”,

told TF1. In that case, Mbappé would wear a mask for the rest of the Euros. pic.twitter.com/5dLrACmpNS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024

Austria le perdió el miedo al partido. Si su presión estaba dando frutos, la inactividad de Francia sin balón le hizo cambiar el chip. El talentoso Grillitsch, del Hoffenheim, un jugador que derrapa con la pelota, se hizo con la voz cantante del mediocampo. Precisamente esa calidad técnica de Austria, mezclándole con otros dos bailarines, Sabitzer y Laimer, turbó a los de Deschamps. Una parada milagrosa de Maignan, en un mano a mano con Baumgartner, pudo cambiar el encuentro (de hecho, Gil Manzano señaló saque de puerta cuando era córner).

Pero si algo ha enseñado la Francia de Deschamps es que si le perdonas una jugada clara, lo pagas inmediatamente. Austria no salió indemne de la pena. Mbappé se fue a la derecha, atisbando peligro, dribló a Mwene y, un centro que no tenía destinatario, lo terminó enviando a la red Wöber. Una jugada que no era prominente fue el 0-1 de Francia. Un clásico en este equipo.

Las piernas comenzaron a menguar en Austria y cuando Francia huele la sangre suele ir a por ella como una hiena hambrienta. Sin embargo, no era el día de Mbappé, que se plantó solo ante Pentz en un mano a mano y, de forma incomprensible, como en el primer tiempo, cruzó en exceso el remate y salió desviado. Después, en el tramo final, con una Francia amarrando el resultado, fue sustituido por desangrarse en un choque con Danso. Un debut accidentado para el delantero, como para Francia, a pesar de la victoria por la mínima.

RUMANIA CONSIGUE HISTÓRICA VICTORIA SOBRE UCRANIA

Los jugadores de Rumania celebraron desenfrenadamente junto a sus compatriotas vestidos de amarillo tras su primera victoria en una Eurocopa en 24 años.

En el otro extremo del estadio del Bayern de Múnich, los jugadores de Ucrania se disculparon con sus simpatizantes tras sufrir una derrota 3-0, un resultado que no asomaba en los pronósticos.

Fue apenas la segunda victoria de Rumania en una Eurocopa, y la primera en 24 años. También brindó un regalo de cumpleaños, con un día de retraso, a su técnico Edward Iordanescu.

🤩🇷🇴 Primera victoria en 24 años de Rumanía en un torneo internacional, desde la Eurocopa del 2000. Y la celebración ha estado a la altura. Menuda locura en Múnich, tanto en el campo como en la grada. Brutal. pic.twitter.com/uT1ibyOjZi — Álvaro Canibe (@_Alvarovic) June 17, 2024

Nicolae Stanciu puso en ventaja a Rumania con un zapatazo desde lejos del área a los 29 minutos. Los rumanos liquidaron el encuentro con los goles de Razvan Marin y Denis Mihai Dragus en el arranque de la segunda parte.

Rumania no ganaba en un gran torneo desde su inesperada victoria 3-2 ante Inglaterra en la Euro 2000.

Iordanescu, el primer técnico que dirigió a un seleccionado rumano al Campeonato Europeo desde su padre Anghel en 2016, cumplió 46 años el domingo.

“Ha sido un desempeño fantástico por parte de mi equipo. Si estaban dudándolo, ya me pueden creer que esta es una gran selección. ”Hemos tenido generaciones doradas. Pero esta nación representa ningún metal, es una generación del alma”.

Se podría decir que tuvimos el primer golpe en la Eurocopa. Nadie tenía esa goleada 3-0 de Rumanía 🇷🇴 sobre Ucrania 🇺🇦. ¿Jugadores rumanos buenos? Pude ver a Mutu, Chivu y Lobont. pic.twitter.com/jzZcs9HGBl — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) June 17, 2024

“Mi familia ha vivido este tipo de situaciones durante muchos años. Pero nadie más ha tenido el enorme corazón y espíritu que tiene este equipo. Esta debe ser la generación del alma para Rumania. Es una generación sin límites”.

Stanciu también remeció el travesaño en lo que fue un claro dominio rumano ante una Ucrania que disputar la Euro 2024 en medio de la guerra en el país y con el deseo de brindarle ilusión a sus ciudades cuando los misiles rusos caen sobre su territorio.

“Todos pidieron disculpas”, señaló el seleccionador ucraniano Serhiy Rebrov. “Los jugadores siente que no se han prodigado. Previo al partidos les dije que estamos representando a un país enorme y de coraje, que lleva dos años luchando por nuestra libertad”.

“Ahora tenemos que callarnos la boca y prepararnos para el siguiente partido y mostrar la otra Ucrania”, añadió.

Previo al partido, la federación ucraniana de fútbol exhibió en Múnich la grada de un estadio destruido por tropas rusas en mayo de 2022 poner sobre relieve el conflicto armado.

“Hay un equipo en la cancha, pero hay un millón de soldados defendiendo a Ucrania”, dijo el Andriy Shevchenko, el exatacante y extécnico de la selección que actualmente preside a la federación de fútbol. “Todos estamos juntos. Hoy jugamos por el país. Jugamos hoy por la gente que defiende nuestras vidas y nuestro países”.

Fue un partido emotivo para ambos planteles.

En el caso de Rumania, llevaba ocho años de ausencia en las grandes citas y varios de sus jugadores derramaron lágrimas al sonar el himno nacional.

Y el bando rumano quedó extasiado al filo de la media hora cuando Stanciu abrió el marcador.

Ucrania había ejercido la iniciativa del partido y no parecía sufrir hasta un descuido de su arquero Andriy Lunin.

Asediado, Lunin despejó directo a los pies de Dennis Man, quien cedió a Stanciu. El volante ofensivo definió con un estupendo remate con el interior del pie, clavando el balón en el ángulo superior izquierdo.

Rumania aumentó la diferencia a los 53 con una jugada de contragolpe, otra vez con Man de por medio. El balón quedó para el remate de Marin para batir a Lunin.

Tras atajar en el Real Madrid durante casi toda la temporada debido a la lesión del titular Thibaut Courtois, Lunin volvió a cargar con cierta responsabilidad por el segundo tanto al dejar que el balón se filtrase entre sus brazos.

Ucrania protagonizó victorias viniendo de atrás en los dos partidos de la repesca que disputó para clasificarse a la Euro 2024, pero su empeño por remontar fue fulminado a los 57. Man se abrió paso en el área y entregó para que Dragus anotase con un sutil toque.

-Con información de AP

