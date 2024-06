La Fiscalía de NL reporta nueva muerte tras desplome del escenario de MC en San Pedro

El pasado 23 de mayo, una ráfaga de viento provocó que al cierre del evento político de MC se alzara la pantalla colgante instalada en el escenario y el posterior desplome de la estructura de metal. Con el más reciente fallecimiento suman 10 víctimas mortales de la tragedia: siete mujeres, dos hombres y un niño de 11 años.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León reportó el décimo fallecimiento por el desplome del escenario de Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro Garza García, Nuevo León, registrado el pasado 23 de mayo. Inés Frías Oria, de 53 años de edad, falleció por una hemorragia cerebral aguda, a consecuencia de las lesiones provocadas por el accidente.

Frías Oria había resultado herido en el desplome de la estructura metálica durante el mitin de cierre de campaña del Lorenia Canavatti, candidata de MC a la Alcaldía de San Pedro Garza García, y el excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Con el fallecimiento de Oria suman ya diez las víctimas mortales de la tragedia: siete mujeres, dos hombres y un menor de edad.

El hombre se encontraba internado en el Hospital Universitario de Nuevo León, y de acuerdo a las autoridades ministeriales, falleció a causa de una hemorragia cerebral aguda, secundaria a traumatismo profundo de cráneo.

El pasado 23 de mayo, una ráfaga de viento provocó que al cierre del evento político de MC se alzara la pantalla colgante instalada en el escenario y el posterior desplome de la estructura de metal, hecho que generó la huida de todas las personas que estaban en el templete, incluyendo al propio exaspirante de Movimiento Ciudadano.

Otras grabaciones dejan ver a la gente mientras intentaba sacar a los que quedaron debajo de las barras en medio de la confusión y el pánico. El templete tenía unos 20 metros de altura. 189 personas resultaron lesionadas y 36 de ellas fueron internados aquella noche a diferentes hospitales.

El inesperado suceso, que ocurrió a una semana y media de las elecciones presidenciales, impactó en la población de la entidad y a todo el país, por lo que MC, su candidato y sus simpatizantes recibieron muestras de solidaridad y condolencias de las más altas autoridades del país, como el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario en la noche del miércoles se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

Dos días antes de los comisos, el 31 de mayo, Jorge Álvarez Máynez acusó a la Fiscalía de Nuevo León de “fabricar un caso penal en plena veda electoral” en su contra por la tragedia ocurrida durante su mitin, y señaló a la dependencia estatal de estar controlada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades, porque estoy completamente convencido que, en mi caso particular, no hay nada que haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, ha sido el día más difícil de mi vida”, expresó a través de un video. Pero, dijo, el PRI “no tiene límites”.

Actualmente, sigue en curso la denuncia de una familiar de una de las víctimas, quien presentó ante la FGE de Nuevo León una acusación contra de Dante Delgado, líder nacional de MC; Erik Cavazos, titular de Protección Civil de Nuevo León y quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio culposo.

-Con información de AP