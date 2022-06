Musk retiraría oferta de compra de Twitter por falta de información de cuentas falsas

Por Tom Krishner y Matt O’Brien

DETROIT, 6 de junio (AP) — Elon Musk amenazó el lunes con retirar su oferta de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, acusando a la compañía de negarse a darle información sobre sus cuentas de usuarios falsos.

La carta señala que Musk ha pedido varias veces la información desde el 9 de mayo, más o menos un mes después de hacer su oferta para comprar la compañía, alegando que ello le permitiría evaluar cuántas de los 229 millones de cuentas de la compañía son en realidad de usuarios falsos.

