Peso cae 2.3 centavos al cierre y dólar se vende en 19.57 unidades tras elecciones

El peso mexicano se depreció y se vende en 19.57 unidades por dólar, luego de la jornada electoral del domingo 5 de junio, donde Morena ganó cuatro gubernaturas y la oposición, dos.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El peso mexicano cerró la sesión de este lunes con una depreciación de 0.1 por ciento 0 2.3 centavos, cotizando en 19.57 pesos por dólar, en una jornada donde el tipo de cambio mínimo fue de 19.47 y el máximo de 19.62 pesos.

Luego de las elecciones celebradas el 5 de junio en seis estados del país, en las que Morena ganó cuatro gubernaturas contra las dos que se llevó la alianza opositora, el tipo de cambio a se mantiene estable, aseguran especialistas.

“El dólar ha avanzado en cuatro de las últimas cinco sesiones y acumula un avance de 0.88 por ciento en este periodo. Podría fortalecerse de forma gradual durante las próximas sesiones en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal del 15 de junio”, detalló la directora de análisis de Banco Base, Gabriela Siller.

De acuerdo con Grupo Financiero Base, el peso ganó se fortaleció durante las primeras horas del día ante las noticias positivas en China que impulsaron a los mercados de capitales en Asia y Europa, así como un incremento en el apetito por el riesgo en los mercados financieros globales.

“La ciudad de Beijing anunció que el último brote de coronavirus está bajo control y reanudará el transporte público en la mayoría de sus distritos; además el sector servicios, que está en zona de contracción, ya muestra un rebote con la apertura de la economía”, indicó la experta.

La especialista también argumentó que el desempeño del peso está relacionado con las nuevas perspectivas para la empresa Didi y el aumento del precio del petróleo que muestran ganancias, “esto es señal de que Arabia Saudita tiene una mejor perspectiva para la demanda por energéticos en Asia, ante el relajamiento de medidas de confinamiento en China”, agregó.

Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 19.58 pesos por dólar, 1.25 dólares por libra y en 1.06 dólares por euro.

Por la mañana de este lunes, se reveló que la Inversión Fija Bruta de México tuvo un incremento de 2.9 por cierto en marzo de este año en comparación con el mes anterior, su mejor número registrado en un mismo mes desde 1993, de acuerdo con cifras desestacionalizadas dadas a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por componentes y con datos ajustados por estacionalidad, el Inegi reportó que los gastos efectuados en construcción crecieron 5.2 por ciento a tasa mensual, mientras que en maquinaria y equipo total de origen nacional e importado disminuyeron 1.3 por ciento en el cuatro mes de 2022.

La Inversión Fija Bruta representa los gastos realizados en construcción y en maquinaria, y equipo de origen nacional e importado, recordó el Instituto.

