El dólar perfora el piso de 19.50 y el peso toca niveles previos al Gobierno de AMLO

En la jornada de este viernes la moneda mexicana se ubicó en la posición 17 entre las divisas más apreciadas. Sin embargo, las ganancias de este día no están relacionadas a factores internos, sino a un debilitamiento generalizado del dólar y a un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales, según analistas.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- El peso mexicano comenzó la última sesión de la semana con una apreciación del 0.32 por ciento (6.3 centavos) y cotizando en 19.70 pesos por dólar, pero al paso de las horas, la moneda local continuó avanzando hasta llegar a los 19.57 por billete verde, un nivel similar al registrado el 1 de diciembre de 2018.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio se encontraba operando entre un máximo de 19.7905 y un mínimo de 19.6968 pesos, lo cual marcó un nuevo mínimo en el año con una línea no visto desde el 11 de junio del 2021. El Grupo Financiero Base comentó que “de perforar con fuerza el soporte de 19.70 pesos, el tipo de cambio podría dirigirse hacia el soporte de 19.60 pesos por dólar, visto por última vez el 9 de junio del 2021”. Además, frente al viernes previo (20 de mayo), el peso se aprecia un 1.3 por ciento, lo que significa un rally positivo de cuatro semanas.

Pese a las ganancias de la moneda mexicana, Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis de Banco Base, advirtió que el tipo de cambio podría apreciarse de forma moderada en el corto plazo —debido a que la paridad se acerca al mínimo postpandemia (de 19.5494 pesos por dólar)—, hay un riesgo elevado de una corrección al alza, por lo que los “niveles actuales deben ser considerados atractivos para la compra de dólares y coberturas”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al corte de las 11:30 horas, el dólar continuaba oscilando entre los 19.59 y los 19.60 pesos. En ventanillas, Banco Afirme se vende en 20.20 pesos, mientras que Citibanamex lo hace en 20.06 pesos, BBVA México lo vende en 19.84, Banorte en 19.85 pesos y Banco Azteca en 19.69 unidades. De acuerdo con Banco de México, el FIX Interbancario se encuentra en 19.7933, con corte al 26 de mayo.

Por segunda vez consecutiva, la apreciación del peso se debe a un debilitamiento del dólar, cuyo índice ponderado retrocedió 0.14 por ciento. En lo que va del año el peso muestra una apreciación de 4.01 por ciento u 82.4 centavos, lo cual se debe en parte a los flujos de dólares hacia México por exportaciones, que en 2022 se espera muestren un crecimiento anual del 10 por ciento con respecto al 2021, expectativa que podría ser revisada al alza. Asimismo, las remesas se ubican en niveles históricos y contribuyeron a un menor déficit de cuenta corriente en el primer trimestre de 1.9 por ciento del PIB.

El peso se ubica en la posición 17 entre las divisas más apreciadas, algo que no debe atribuirse a factores internos, sino a un debilitamiento generalizado del dólar y a un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales. Las divisas más apreciadas son el won surcoreano con 0.90 por ciento, el dólar neozelandés con 0.71 por ciento, el dólar australiano con 0.68 por ciento y el yuan chino con 0.54 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

BMV PIERDE RACHA DE GANANCIAS

El mercado bursátil mexicano retrocedió en la apertura de la sesión un -0.27 por ciento, con lo que su principal indicador se colocó en 52 mil 001.04 unidades, y rompió los dos días seguidos de ganancias.

Al corte de las 11:30 horas, la variación de la bolsa aún continuaba en terreno negativo, con un -0.16 por ciento, es decir, una variación de puntos de -82.63, por lo que el S&P/BMV IPC tuvo una recuperación ligera y se posicionó en 52 mil 060.37 unidades.

Las mayores variaciones negativas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estuvieron a cargo de Infraestructura Portuaria Mexicana (PINFRA), Industrias Peñoles (PE&OLES), Mineria Frisco Ord Shs (MFRISCO), Hoteles City Express (HCITY) y el Grupo Financiero Banorte (GFNORTE).

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 52,001.04 / -0.27% Dólar Spot: 19.6191 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) May 27, 2022

De acuerdo con Reuters, la Bolsa Mexicana perdía terreno esta mañana en un “mercado atento al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por la escasez de materias primas como el trigo y las presiones inflacionarias a nivel global”.

Por el contrario, Wall Street abrió la última jornada de la semana al alza y el Dow Jones de Industriales subió un 0.44 por ciento, encaminándose a romper una racha de ocho semanas consecutivas de pérdidas.

Poco después de la apertura, el Dow Jones ganaba 144.43 puntos, hasta 32 mil 781.32 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 1.11 por ciento o 45.09 unidades, hasta 4 mil 102.93 unidades. Por su parte, el índice Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, subía un 1.61 por ciento hasta 11 mil 929.72 unidades.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

La movida positiva de la bolsa neoyorquina se debió en parte a la reducción de la inflación en abril, que fue anunciada hoy, y que se situó en 4.9 por ciento, tres puntos por debajo del 5.2 por ciento registrado en marzo.

Con las operaciones de esta mañana, la bolsa de Nueva York podría registrar, por primera vez en dos meses, una semana en terreno positivo, en un mercado alentado por una moderación del alza de precios en Estados Unidos, con los principales índices acumulando avances semanales superiores al 5 por ciento y se dirigen a su mejor ganancia semanal desde mediados de marzo.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.