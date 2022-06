EU “entiende” decisión de AMLO de no asistir a cumbre: Vocero; trabajarán con Ebrard

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos aseguró este lunes que “entiende” la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que el Gobierno estadounidense trabajaría con México tanto en la Cumbre como en los días posteriores en temas de migración, cambio climático y recuperación económica después de la pandemia.

Ante este contexto, el vocero destacó a México como “un jugador importante en el hemisferio”, por lo que agradeció su participación al Canciller Marcelo Ebrard Causabón, con quien buscarían colaborar.

.@StateDeptSpox previews this week’s #SummitAmericas: Heads of state and government officials from throughout the Western Hemisphere will come together to discuss and advance solutions to our most pressing challenges. pic.twitter.com/glDKTbkKT5

— Department of State (@StateDept) June 6, 2022