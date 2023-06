Si uno de los presidenciables rompe estará bajo el escrutinio de la gente: Citlalli

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, expresó su confianza porque todos los aspirantes del partido y sus aliados respeten el proceso de selección del abanderado oficialista para la elecciones presidenciales de 2024. Pero, dijo, en caso de que uno de los presidenciables decida romper estará bajo el escrutinio de la mayoría de la gente que quiere continuar el proyecto de transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la también Senadora afirmó que después de que el próximo domingo, durante la Asamblea Nacional de Morena se den a conocer todos los detalles del proceso de elección del o la candidata no habrá pretextos para romper.

“De verdad que después de conocer la propuesta el domingo no habrá ningún margen para tener dudas sobre el proceso de encuesta. Si alguien decide romper estará bajo el escrutinio de la mayoría de la gente que quiere continuar el proyecto de transformación, me parece que no habría mucho pretexto para romper después del proceso tan transparente que va a existir”.