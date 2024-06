Un año electoral en democracias del mundo revela profundo descontento entre votantes

Por Nicholas Riccardi, Isabel Debre y Danica Kirka

WASHINGTON (AP).- En un centro comunitario del este de Londres, unos 20 hombres se reunieron en su encuentro regular para almorzar, en el que tomaron café y té en tazas de diversos tipos y practicaron un pasatiempo cada vez más popular en las democracias del mundo: quejarse de su Gobierno.

Se sienten distantes de los dirigentes del país: su acaudalado Primer Ministro y sus miembros del Parlamento.

“Da la sensación de que uno es una persona de segunda clase. Nuestros parlamentarios no nos representan. Los líderes políticos no entienden lo que vivimos”, dijo Barrie Stradling, de 65 años. ”¿Escuchan a la gente? No creo que lo hagan”.