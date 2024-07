FOTOS: Simpatizantes de Morena exigen que asuma la Diputación el suplente de Mayer

José Joel Gómez García, un morenista que fue insaculado pero no quedó como plurinominal, explicó que la manifestación es por varios morenistas inconformes porque “mañosamente la dirigencia, la comisión de elección modificó el estatuto y las bases a su antojo” permitiendo que el 70 o 80 por ciento de los puestos fueran entregados a externos “derechosos” y el resto a la gente de Morena.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Al grito de “¡Fuera Mayer, Fuera Mayer!”, militantes y simpatizantes de Morena se congregaron esta tarde en la calle Ejército Nacional número 359, frente a las oficinas del dirigente nacional del partido, Mario Delgado. Exigieron que Sergio Mayer no asuma su cargo como Diputado federal y que, en su lugar, lo haga su suplente, Luis Morales Flores.

“No somos bots, queremos a Mayer fuera”, declararon algunos de los presentes en la movilización, denominada la protesta de las élites. Los simpatizantes de la Cuarta Transformación y militantes de Morena sostienen que la diputación debe ser entregada a Morales Flores, asegurando que así el movimiento no perderá una curul, contrario a lo que ha mencionado Rafael Barajas “El Fisgón”, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP).

“No somos opositores, esta es una marcha orgánica, de gente que nos apoya. Creemos que el pueblo está en esta causa, en contra de la elegibilidad de Sergio Mayer y otras irregularidades que sucedieron en el proceso interno de Morena, y que nos apoyen”, dijo Michell Morales, hijo de Luis Morales.

A la protesta incluso acudieron pequeños, como David, de ocho años, quien vino de Huixquilucan y reclamó: “Yo a los ocho años ya estaba haciendo trabajo territorial, mientras Mayer nos criticaba. A mi papá le han escupido en la cara, no es fácil hacer trabajo territorial. Mientras hacemos trabajo territorial, Mayer nos decía traidores”, dijo el pequeño, considerando injusto que le den privilegios a personas que desconocen el trabajo territorial.

“Simplemente lo que estamos haciendo es levantar la voz”, añadió Roberto Patiño, militante.

José Joel Gómez García, un morenista que fue insaculado pero no quedó como plurinominal, explicó que la manifestación es por varios morenistas inconformes porque “mañosamente la dirigencia, la comisión de elección modificó el estatuto y las bases a su antojo” permitiendo que el 70 o 80 por ciento de los puestos fueran entregados a externos “derechosos” y el resto a la gente de Morena.

“La mayoría no son militantes de Morena y el resto son los puestos sorteados, donde entramos nosotros”, expresó el simpatizante.

Tuss Fernández, también militante, destacó que la dirigencia no respetó los estatutos dejando sin posibilidad a verdaderos morenistas.

Desde hace al menos dos semanas, la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Monreal ha generado controversia dentro del partido. En particular, Mayer ha sido una figura divisiva debido a su pasado como actor y su oposición abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. Mayer, quien inicialmente entró a la política gracias a Morena, fue acusado de volverse adversario del Presidente y del movimiento. Recientemente, se le vio participando en eventos organizados por la oposición, como la Marea Rosa.

La relación de Mayer Bretón con Morena también ha sido cuestionada debido a su oposición al Tren Maya, una de las obras insignia del Gobierno federal. En mayo de 2023, Mayer difundió un video en el que denunció la tala de árboles relacionada con este proyecto, lo que generó críticas entre los simpatizantes del movimiento.

El debate interno en Morena se intensificó después de que Rafael Barajas defendiera el nombramiento de Mayer, argumentando que su inclusión es crucial para asegurar la mayoría calificada necesaria para aprobar el Plan C, el paquete de reformas impulsadas por el Presidente. Barajas, conocido como “El Fisgón”, reclamó a la militancia de Morena que rechazara el nombramiento del actor, subrayando que es una pieza importante para el partido.

“Nosotros estamos a favor de las reformas, pero creemos que censurarnos de un debate acerca de la elegibilidad de una persona que no representa los ideales de la Cuarta Transformación no es justo. No queremos dividirnos, al contrario, queremos que se abra el debate y la crítica”, indicó Morales.

Barajas también acusó a la derecha de orquestar una campaña de intriga en redes sociales para distraer la atención de la Reforma Judicial. En una entrevista con “Los Periodistas”, Barajas criticó las voces dentro del partido que exigen separar a Mayer del cargo y dejarle la curul a su suplente, alegando que el descontento generado por la diputación a Mayer es un ataque a la dirigencia del partido.

Quienes rechazan la inclusión de figuras polémicas señalan que la apertura de la dirigencia de Morena a personajes que consideran contrarios a los valores del partido, como el actor Sergio Mayer, puede ser contraproducente. Recuerdan casos como el de Lilly Téllez, quien llegó al Senado de la República por Morena y terminó convirtiéndose en una de las más duras opositoras del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Está en peligro el legado de AMLO. El Presidente no lo sabe, pero su Cuarta Transformación está en peligro por estos derechosos que están entrando. Los presidentes, el actual Andrés Manuel López Obrador y la electa Claudia Sheinbaum, se tienen que dar cuenta para echar atrás todo este manejo”, dijo Gómez García.

Los presentes en el evento también insistieron en que Mario Delgado, dirigente nacional del partido, debe dar una explicación sobre los motivos detrás de la designación de Mayer en la lista de plurinominales.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.