¡Suecia tumba a las campeonas! Elimina a EU en octavos del Mundial femenil en penales

Por Anne M. Peterson y James Robson

MELBOURNE, Australia, 6 de agosto (AP).— Lina Hurtig convirtió su penal y Suecia eliminó a Estados Unidos del Mundial femenino de fútbol por 5-4 en los penales tras un empate a cero.

La portera de Estados Unidos, Alyssa Naeher, alegó sin éxito que había detenido el disparo de Hurtig, pero se declaró que había cruzado la línea. En el estadio sonó Dancing Queen de ABBA mientras las suecas celebraban.

Estados Unidos, que tiene un récord de cuatro mundiales en total e intentaba conseguir un inédito tercer título en fila, fue eliminada en octavos final por primera vez en la historia del combinado.

El peor lugar de las estadounidenses había sido un tercer puesto, en tres ocasiones.

Era el primer encuentro de este torneo que iba a la prórroga.

Era la cuarta ocasión en la que un partido de Estados Unidos en el Mundial iba a la prórroga. Los otros tres también llegaron a penales, incluida la final de 2011 que ganó Japón. Estados Unidos ganó en penales su duelo de cuartos de final de 2011 contra Brasil, y la final de 1999 en el Rose Bowl contra China.

Suecia eliminó por penales a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2016, en cuartos de final.

La selección sueca se enfrentaría en cuartos de final a Japón, ganador del Mundial de 2011 y que el sábado por la noche se impuso 3-1 a Noruega.

Suecia nunca ha ganado un gran torneo internacional, ni el Mundial ni los Juegos Olímpicos. Lo más cerca que han estado las suecas fue como finalistas del Mundial en 2003. Terminaron terceras en 1999, 2011 y 2019, y ganaron medallas de plata en los dos últimos Juegos Olímpicos.

Las estadounidenses tuvieron problemas en la fase de grupos, con apenas cuatro goles en tres encuentros. Estuvieron cerca de ser eliminadas el martes pasado por Portugal, que se estrenaba en el torneo, aunque lograron un empate 0-0 que les permitió pasar como segundas de grupo por segunda ocasión en un Mundial.

Las estadounidenses jugaron mucho mejor contra Suecia, dominando la posesión y con cinco tiros a puerta frente al único intento de las escandinavas en el primer tiempo. La arquera Zecira Musovic, que hizo seis paradas en el tiempo regular, atrapó un disparo de Lindsey Horan en la segunda mitad, después de que su primer intento chocara con el arco antes del descanso.

Suecia, por su parte, ganó sus tres encuentros de la fase de grupos, incluido un demoledor 5-0 sobre Italia en el último partido. El técnico Peter Gerhardsson hizo nueve cambios en el encuentro y dejó descansar a sus titulares antes de enfrentarse a Estados Unidos.

El partido fue tenso desde el principio.

Naeher apartó con el puño el balón de una meta abarrotada en un saque de esquina de Suecia. Tres de los goles suecos contra Italia fueron jugadas de equipo.

Musovic atrapó con facilitad un tiro lejano de Trinity Rodman a los 18 minutos, y frustró otra oportunidad de Rodman a los 27.

El cabezazo de Horan en un corner de Andi Sullivan a los 34 minutos pegó en el larguero y salió sobre la portería. Horan habría marcado a los 53, pero Musovic se lanzó para desviar el balón. Horan se agachó en la cancha en gesto de frustración mientras la arquera era festejada por sus compañeras.

That winning feeling. 🇸🇪 pic.twitter.com/21g6HzDnVi — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023

Estados Unidos jugaba sin Rose Lavelle, que se llevó su segunda amarilla del torneo en la fase de grupos contra Portugal y tuvo que quedarse fuera contra Suecia.

En ausencia de Lavelle, el técnico estadounidense Vlatko Andonovski recurrió a Emily Sonnett, que hacía su primera salida como titular desde 2022. La incorporación de Sonnett permitió que Horan avanzara en el medio campo.

Suecia presionó en los últimos 10 minutos del tiempo regular. Sofia Jakobsson, que salió a los 81 minutos, estuvo a punto de anotar a los 85, pero Naeher logró atrapar el balón en su primera parada del torneo.

Ni Caroline Seger ni Megan Rapinoe fueron titulares, aunque Rapinoe salió en lugar de Alex Morgan en la primera parte de la prórroga.

The winner takes it all. 🇸🇪#SWE progress to the #FIFAWWC Quarter-Final! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023

Seger, que batió el récord europeo con 235 partidos con Suecia, comenzó el juego en la banca. La jugadora de 38 años ha tenido problemas en la pantorrilla todo el año y entrenó sola en los dos días previos al juego con Estados Unidos.

Rapinoe, también de 38 años, había anunciado que este sería su último mundial. Ha adoptado un papel secundario en su último torneo con la selección. Fue suplente en el primer y tercer juego de la fase de grupos y no salió de la banca en el segundo. Hizo su 200 aparición con la camiseta de Estados Unidos en el mundial.

HOLANDA VA A CUARTOS DE FINAL

Jill Roord anotó en el primer tiempo, Lineth Beerensteyn hizo lo propio en el segundo y las holandesas avanzaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo, al imponerse el domingo 2-0 sobre Sudáfrica.

Sudáfrica, una de las sorpresas del torneo, dio un susto a las holandesas en el Sydney Football Stadium, al obligar a que la portera Daphne van Domselaar realizara varias atajadas providenciales ante los remates de Themi Kgatlana.

Hace cuatro años, Holanda cayó ante Estados Unidos en la final mundialista. Hoy luce de nuevo como candidata a disputar el título, tras finalizar encima de las estadounidenses en el Grupo E.

Las sudafricanas habían rebasado ya las expectativas al avanzar a la fase de eliminación directa por primera ocasión, luego de superar con dramatismo 3-2 a Italia en el último encuentro de la etapa grupal.

Roord anotó a los nueve minutos con un cabezazo a unos pasos del arco.

Kgatlana tuvo varias oportunidades mientras Sudáfrica buscaba el empate antes del descanso.

The @OranjeVrouwen have never lost a match in which @JillRoordNL has scored… 🇳🇱 Can South Africa change that? 🇿🇦#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023

Las holandesas recuperaron el control en el complemento y lograron su segunda diana a los 68, con un error de la guardameta Kaylin Swart.

Un tiro débil de Beerensteyn debió ser fácilmente tapado por Stwart, quien sin embargo permitió que la pelota se le escapara y rebasara la línea.