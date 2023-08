España gana 5-1 a Suiza y entra a cuartos de Mundial femenil; Japón también clasifica

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — Aitana Bonmatí anotó dos tantos y España avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final de un Mundial femenil tras aplastar el sábado 5-1 a Suiza.

España superó fácilmente sus dos primeros encuentros del torneo —con victorias ante Costa Rica y Zambia— pero Japón le propinó a La Roja un golpe por 4-0 que obligó al equipo a reagruparse.

Can @sefutbolfem go all the way? 🔴🟡🔴#FIFAWWC #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 5, 2023