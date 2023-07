Megan Rapinoe, la capitana de EU y estrella del futbol femenil, anuncia su retiro

CHICAGO (AP) — Días antes de partir a su cuarto Mundial femenino, Megan Rapinoe anunció que se retirará al terminar la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

La jugadora de 38 años hizo su anuncio en Twitter, diciendo que “nunca se habría imaginado la manera en que el fútbol cambió y moldeó mi vida para siempre”.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy

— Megan Rapinoe (@mPinoe) July 8, 2023