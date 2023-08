VIDEO: El mexicano Raúl Jiménez anota en pretemporada su primer gol con el Fulham

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 5 de agosto (AsMéxico).- Raúl Jiménez ya marcó su primer gol con el Fulham en este nuevo aire que busca en la Premier League. Apenas en su segundo partido con los Whites, el futbolista de la Selección Mexicana se estrenó con su nueva camiseta de cara al inicio de la temporada.

A pinpoint cross from @Antonee_Jedi allowed Raúl to tuck the ball into the net from close range and give Fulham the opener! 🇲🇽 https://t.co/uGiDvd6iTS

— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 5, 2023