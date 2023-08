Equipo femenil de Tiro con arco gana medallas en el Mundial y clasifica a París 2024

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– El equipo mexicano femenil de tiro con arco se llevó la medalla de plata en la modalidad de compuesto, así como la medalla de bronce en el encuentro por equipos del Mundial de Tiro con Arco que se celebra en Berlín.

Las mexicanas Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Andrea Becerra no vencieron a Jyothi Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swami y Parneet Kaur, de India, quienes se quedaron el oro tras acabar por delante en los 4 sets (57-59, 58-59, 57-59 y 57-58).

Previo a ello, las mexicanas se colgaron la presea de bronce y conquistaron una plaza olímpica para París 2024, pues vencieron en segunda ronda a Tailandia (231-227); derrotaron a Alemania en cuartos (233-227) y a Corea del Sur en semifinales (224-222).

DOBLE victoria para México! 💥🇲🇽@Paris2024 @Olympics quota place secured and bronze at the Hyundai @worldarchery Championships in Berlin.#WorldArchery #ArcheryinParis #archery pic.twitter.com/XJ274G8rT6

— World Archery (@worldarchery) August 4, 2023