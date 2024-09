Paralímpicos de París 2024 ¬ Amalia Pérez se lleva bronce y Édgar Fuentes gana plata

AS MÉXICO

México al momento se ubica en el puesto número 28 del medallero con tres oros, cinco platas y siete bronces para 14 metales totales, esta es la cosecha de la delegación que mandó a un total de 67 para deportistas a París 2024.

Por Javier Cardoso

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- Un viernes nutrido de medallas para la delegación mexicana que está participando en los Juegos Paralímpicos de París 2024, en esta oportunidad el para nadador Jesús Gutiérrez se colgó la medalla de bronce al concluir en el tercer lugar en su prueba de los 400 metros libres S6 con un registro de 5:07.00 minutos y así otorgarle a nuestro país la tercera medalla del día. Un poco más temprano ya habían conseguido metales Amalia Pérez en Para Powerlifthing quién se colgó el bronce y la plata fue para Edgar Fuentes en lanzamiento de jabalina F54.

Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez comentó lo siguiente al final de la competencia en la cual compitió con su hermano Raúl, “no me lo creo todavía, estoy sin palabras, no me lo creo, estaba buscando mi mejor marca y estaba a solo cinco segundos de conseguir la medalla; es una experiencia muy bonita, competí contra mi hermano, es una felicidad muy grande”; por su parte Raúl Gutiérrez señaló, “la medalla es para Guanajuato y es en verdad un orgullo que mi hermano lo consiguiera, es un orgullo que mi hermano consiga la medalla”.

México al momento se ubica en el puesto número 27 del medallero con tres oros, cinco platas y siete bronces para 15 metales totales, esta es la cosecha de la delegación que mandó a un total de 67 para deportistas a París 2024, México tiene ya 325 medallas totales en la historia de los Juegos Paralímpicos. Faltan todavía por participar en finales de para natación Marcos Zárate y Diego López en 50 metros libres S3, Ángel de Jesús Camacho en 50 metros libres masculino S4 y en la rama femenil Nely Miranda en 50 metros libres femenil S4. En para atletismo tendrán acción Kenya Lozano en lanzamiento de jabalina F46, en 100 metros masculino T51 estará Edgar Césaro Navarro y Rosa Carolina Castro participará en la final de lanzamiento de disco F38.

¡MEXICANO DE BRONCE! 🇲🇽🥉💦 El para nadador Jesús Gutiérrez sube al 3er. lugar del podio en la prueba 400 metros libres S6 con un registro de 5:07.00 minutos en #Paris2024. 🔹️Es la tercera medalla para el país en la jornada y la número 15 del torneo. pic.twitter.com/5DzqGyH4UY — CONADE (@CONADE) September 6, 2024

El próximo domingo 8 de septiembre finalizan los juegos Paralímpicos de París 2024, pero este viernes muy temprano en la capital francesa, la delegación mexicana obtuvo dos medallas más, estas preseas llegaron de la mano de: Edgar Fuentes quién logró la plata en la final de lanzamiento de jabalina F54, con una marca de 30.53 metros, en el Estadio de Francia y de Amalia Pérez quién obtuvo el tercer lugar en la categoría hasta 61 kg femenil con su levantamiento de 130 kilos en el para powerlifting, la para atleta mexicana obtiene medallas desde los juegos de Sidney 2000 y esta es su séptima medalla paralímpica.

En siete ciclos Paralímpicos, Amalia Pérez se ha mantenido como una de las deportistas dominantes en el para powerlifhting. El resultado de este viernes deja a la mexicana como la máxima figura del Para powerlifting internacional al sumar siete Juegos Paralímpicos al hilo ganando una medalla (cuatro oros, dos platas y un bronce). En cuanto a Edgar Ulises Fuentes Yañez tuvo un espectacular registro de 30.53 metros para quedarse con el segundo lugar en el lanzamiento de jabalina F54; el mexicano fue medallista de oro en el mundial de Kobe 2024 y ahora obtiene la plata paralímpica.

México al momento se ubica en el puesto número 28 del medallero con tres oros, cinco platas y siete bronces para 14 metales totales, esta es la cosecha de la delegación que mandó a un total de 67 para deportistas a París 2024. México tiene ya 325 medallas totales en la historia de los Juegos Paralímpicos. Hay que destacar también, el trabajo de la lanzadora Gilda cota quién horas antes obtuvo la medalla de plata en su prueba que es el lanzamiento de bala en la categoría F33 con un registro de 7.89 metros, la campeona paralímpica Qing Fu de china realizó una marca de 7.89 metros.

🥉¡Amalia Pérez refrenda su poder! 🥉 La multimedallista paralímpica mexicana, Amalia Pérez Vázquez vuelve a hacer historia en los Juegos Paralímpicos en la categoría +61kg donde finalizó con un levantamiento de 130kg. pic.twitter.com/SL19tshvKH — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 6, 2024

Faltan todavía por participar en finales de para natación los mexicanos Jesús y Raúl Gutiérrez en 400 metros libres masculino S6, Marcos Zárate y Diego López en 50 metros libres S3, Ángel de Jesús Camacho en 50 metros libres masculino S4 y en la rama femenil Nely Miranda en 50 metros libres femenil S4. En para atletismo tendrán acción Kenya Lozano en lanzamiento de jabalina F46, en 100 metros masculino T51 estará Edgar Césaro Navarro y Rosa Carolina Castro participará en la final de lanzamiento de disco F38.

