Guerrero: Exalcalde de Leonardo Bravo Ismael Cástulo es baleado; muere en el hospital

Chilpancingo, Guerrero, 6 de octubre (ElSur).- El exalcalde priista de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán fue atacado a balazos en el centro de la capecera municipal Chichihualco cuando se trasladaba con su familia en una camioneta, y murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

Según un reporte extraoficial, aproximadamente a las 9:00 horas fue agredido a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan color blanca de redillas con su esposa e hijo, quienes resultaron heridos.

“El exalcalde resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por sus familiars donde más tarde perdió la vida”, se lee en un reporte.

Fue Alcalde de Chichihualco en el periodo 2018-2021 y presidente de la Unión de Comisariados de la Sierra que formó a la primera policía comunitaria de la región y que fue desplazada por la de Heliodoro Castillo y Los Tlacos en el 2018.

El pasado 27 de septiembre, el expresidente de la

Barra de Abogados de Acapulco y exaspirante a la Fiscalía de Guerrero en 2018, Salomé Gutiérrez Aguirre, fue asesinado a balazos dentro de su automóvil y su acompañante resultó herido en la colonia Centro.

🚨🚨🚨Chichihualco -Guerrero- Pistoleros asesinaron al expresidente municipal de Leonardo, Bravo Ismael Castulo Guzmán cuando se desplazaba por la zona centro, en su estaquitas. pic.twitter.com/MifQ7fAsGe — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 6, 2023

El hecho violento fue reportado al mediodía de este martes en la avenida Cinco de Mayo, frente a la pozolería La Chilapeña, informaron policías estatales.

Testigos dijeron a las autoridades que hombres armados atacaron a balazos a los dos abogados que iban en un automóvil azul Corolla, de la marca Toyota.

Tras los disparos, el conductor chocó contra dos automóviles que estaban estacionados en la vialidad, que conecta a la avenida Costera.

