Hello Kitty celebrará sus 50 años con una carrera especial en la Ciudad de México

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Este año Hello Kitty está celebrando su 50 aniversario por lo que la carrera de este 2024 es aún más especial. La carrera del 50 aniversario de Hello Kitty se celebrará este 13 de octubre en la Ciudad de México, mientras que en Guadalajara se correrá el 24 de noviembre.

¿Quién puede correr? La carrera del 50 aniversario de Hello Kitty está diseñada para corredores de todas las edades y habilidades. Desde quienes están iniciando en el running, hasta los corredores experimentados, esta carrera ofrecerá una experiencia única para disfrutar en familia o con amigos, todo para celebrar medio siglo de aventuras con uno de los personajes más queridos.

El evento no solo será una carrera, sino una celebración completa de la cultura y el impacto de Hello Kitty a lo largo de los años. Desde la línea de salida hasta la meta, los participantes podrán disfrutar de diversas actividades y la oportunidad de tomarse fotos con Hello Kitty, entre muchas otras sorpresas que se irán revelando.

Las inscripciones para la carrera están abiertas a través de la página oficial del organizador y puntos de venta asociados. Quienes se inscriban recogerán un día antes de la carrera un kit de corredor especial conmemorativo del 50 aniversario, que incluirá la camiseta oficial de la carrera y otros artículos exclusivos.