Ejército israelí lanza más de 30 ataques en Beirut y centro de Gaza; hay 19 muertos

Por Wafaa Shurafa y Samy Magdy

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP).— Al menos 19 personas murieron el domingo en el centro de Gaza en un aparente ataque israelí, según autoridades palestinas, mientras Israel intensificaba su bombardeo en el norte de Gaza y el sur de Beirut dentro de su creciente guerra contra grupos aliados de Irán en toda la región.

Había personas desplazadas cobijadas en la mezquita atacada, cerca del principal hospital en la ciudad central de Deir al-Balah. Otras cuatro personas murieron en un ataque contra una escuela que albergaba a personas desplazadas cerca de la localidad.

El ejército israelí dijo que las dos operaciones iban dirigidas contra milicianos, sin presentar pruebas.

Un periodista de Associated Press contó los cuerpos en la morgue del Hospital Mártires de Al-Aqsa. Registros hospitalarios mostraban que todos los muertos eran hombres.

Israel sigue combatiendo a Hamás en Gaza casi un año después de su ataque del 7 de octubre y ha abierto un nuevo frente contra Hezbollah en Líbano, que ha cruzado fuego con Israel a lo largo de la frontera desde que comenzó la guerra en Gaza. Israel también ha prometido atacar a la propia Irán después de que lanzara un ataque de misiles balísticos sobre el país la semana pasada.

El conflicto plantea el riesgo a arrastrar a Estados Unidos, que ha prestado un apoyo militar y diplomático crucial para Israel, así como a países árabes aliados de Estados Unidos que acogen a fuerzas estadounidenses. Grupos armados y aliados con Irán en Siria, Irak y Yemen también se han sumado a los ataques de larga distancia contra Israel.

FUERZAS ISRAELÍES VUELVEN A JABALIYA

El ejército israelí, por su parte, anunció una nueva campaña aérea y terrestre en Jabaliya, en el norte de Gaza, donde hay un campamento de refugiados densamente poblado que se remonta a la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Publicó fotos y videos que mostraban una columna de tanque que se dirigía a la zona.

El ejército dijo que sus fuerzas habían rodeado Jabaliya mientras los aviones de combate golpeaban objetivos milicianos antes del avance. Durante la guerra, Israel ha realizado varias operaciones allí, sólo para ver cómo los milicianos se reagrupaban más tarde.

Israel reiteró un aviso que ya emitió en las primeras semanas de la guerra, cuando reclamó la evacuación completa del norte de Gaza. Se estima que hasta 300 mil personas han permanecido en el arrasado norte, pese a advertencias previas israelíes que hicieron huir al sur a un millón de personas.

Residentes palestinos reportaron intensos ataques aéreos israelíes en el norte de Gaza. Defensa Civil, un servicio de emergencias que opera dentro del Gobierno dirigido por Hamás, dijo que varias viviendas y edificios habían sido alcanzados y el bombardeo le impedía llegar a ellos.

Mucha gente escribió en medios sociales sobre los bombardeos y expresaba su pesar por sus parientes. Imad Alarabid dijo en una publicación en Facebook que un ataque aéreo a su casa en Jabaliya había matado a una docena de sus familiares, incluidos sus padres. Saeed Abu Elaish, médico del Ministerio de Salud, dijo que estaba herido y sangraba.

So young and so brave – journalist Hassan Hamad, targeted & murdered by Israel because, in the new world established by this monstrous genocidal entity & supported by the west, it’s perfectly acceptable to target & murder anyone who is critical of you in any way. https://t.co/PF2eEQjw9f

— Andy Worthington (@GuantanamoAndy) October 6, 2024