Se cumplen 7 años de la desaparición de Pamela Gallardo en CdMx; acusan omisiones

Este martes 5 de noviembre, mientras la agenda pública tiene sus ojos en la SCJN y las elecciones de EU, la familia de Guadalupe Pamela Gallardo Volante realizó una protesta más en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque se cumplen 7 años de su desaparición y de la ausencia de respuesta por parte de las autoridades para buscarla y encontrarla. La última vez que se vio a Pamela fue en el Ajusco, a la altura del kilómetro 13.5 en la alcaldía de Tlalpan tras acudir al festival de música “Soul Tech”.

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2024 (SinEmbargo).- Con una exposición fotográfica de lo que han sido 7 años de camino sin respuestas, la familia de Guadalupe Pamela Gallardo Volante protestó en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), también para evidenciar que todas las dependencias involucradas han sido omisas y negligentes para hacer acciones efectivas que den con la localización de la joven.

“Llevamos 7 años enfrentando a las autoridades, enfrentando porque no solo hay omisiones por errores, hay negligencias dolosas que impiden que avance la investigación. No sabemos, a 7 años de ocurrida la desaparición, no sabemos qué pasó con Pamela, no sabemos dónde está y quizá lo más preocupante es que podemos saber quiénes están involucrados y la fiscalía parece que los está protegiendo. Hemos hecho la denuncia en otros momentos para señalar a grupos que presuntamente están relacionados con la desaparición de Pamela y la fiscalía se niega a investigar”, dijo David Peña, abogado de la familia, en la protesta realizada.

Pamela Gallardo Volante, de 23 años de edad, fue vista por última vez en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco en Tlalpan, Ciudad de México. Desde entonces, no se han agotado las líneas de investigación y se han registrado una serie de omisiones por parte de funcionarios de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda que han entorpecido su búsqueda.

“Estas representaciones artísticas nos han acompañado en estos actos de protesta con el fin de señalar a la fiscalía que sigue sin hacer su trabajo, no buscamos criticar algo que ya es evidente, lo que buscamos es que den resultados. Nosotros como víctimas parece que nos hacen un favor cuando ellos deben resolver de manera inmediata porque tienen la capacidad, porque en realidad cuando quieres obtienen los resultados esperados”, acusó su hermano Esteban Gallardo.

El papá de Pamela Gallardo se unió a la condena contra la Fiscalía por la falta de resultados e hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para atenderlos, pues desde que fue Jefa de Gobierno acompañó a la familia. Como parte de las diligencias exigidas por sus padres y hermanos, se han realizado varias búsquedas en el Ajusco con algunos resultados positivos, 11 restos óseos encontrados, pero sin que hasta ahora les muestren los resultados de ADN.

María del Carmen Volante, madre de Pamela, también lanzó un mensaje dirigido a la presidenta, quien era jefa delegacional de Tlalpan cuando ocurrió la desaparición, el 5 de noviembre de 2017: “Si hoy es el tiempo de mujeres en cargos políticos, en cargos de Fiscalía, no me agredas como madre, yo soy tu amiga, pero si tú me violentas como Gobierno, seguiré exponiendo tu violencia”.

El actual fiscal de la CdMx, Ulises Lara, no ha tenido entendimiento con la familia y aunque esperan tener una buena relación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mamá de Pamela recordó que el pasado 29 de octubre solicitaron una reunión con ella y no recibieron respuesta después de esperarla por más de 14 horas en el centro de la capital.

Las protestas de cada año por la desaparición de Pamela han sido desde veladas, la instalación de un contador de días que suma desaparecida, la presentación de denuncias contra servidores públicos que han sido omisos en el proceso y ahora con una exposición fotográfica, un recorrido sobre la memoria de la lucha de la familia Gallardo Volante, desde las primeras marchas en 2017, cuando la joven fue desaparecida, luego cómo fueron uniéndose a más familias de personas desaparecidas en la ciudad o de la participación de la señora María en manifestaciones como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Las fotos, de fotoperiodistan que han acompañado el caso en diferentes momentos, abarcan hasta las búsquedas en campo que se han realizado en el Ajusco en 2023 y este 2024.

La galería también incluye pinturas que fueron realizadas por las artistas Adriana Ipiña y Larissa.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.