Líderes en el mundo felicitan al candidato republicano tras su victoria en EU

“La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”, agregó, al desearle “suerte y éxito” en su nuevo Gobierno.

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

UCRANIA Y RUSIA

En tanto, el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se mostró a gusto los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicie una “paz justa” para Ucrania en su guerra contra Rusia.

“En los asuntos internacionales, aprecio el enfoque del Presidente Trump de la ‘paz a través de la fuerza’. Ese es exactamente el principio que puede traer una paz justa a Ucrania”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Por el contrario, su par ruso, Vladímir Putin, quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno, evitó pronunciarse.

El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia “según sus actos”.

A su vez, el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo esperar que bajo Trump “terminen las crisis y guerras globales y regionales, en particular la cuestión palestina y la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024

REACCIONES EN MEDIO ORIENTE

Uno de los saludos más efusivos lo envió el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó en un comunicado que Trump alcanzó el “mayor regreso de la historia”.

Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos de mediación en la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, junto a Catar y Egipto, cuyos líderes también saludaron el triunfo de Trump.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el Presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, hicieron votos por continuar trabajando con el futuro Presidente por la paz en Oriente Medio.

أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” @realDonaldTrump وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 6, 2024

Un mensaje similar envió el rey Abdalá II de Jordania.

Asimismo, el talibán también felicitaron este miércoles al republicano por su victoria y pidieron que adopte “pasos realistas” para “un nuevo capítulo” en las relaciones bilaterales entre Washington y Afganistán, gobernado por los fundamentalistas tras hacerse con el control del país en agosto de 2021. El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Abdulqahar Balji, indicó en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que Kabul “espera que la futura Administración de Estados Unidos dé pasos realistas para lograr progresos tangibles en las relaciones entre los dos países”.

د امریکا متحده ایالتونو د ټاکنو د پايلو په تړاو د ا.ا.ا. د بهرنيو چارو وزارت اعلاميه د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې د امریکا متحده ایالتونو د ټاکنو د پايلو له راڅرگندېدلو سره هیله لري، چې د امريکا راتلونکې اداره واقعبینانه گامونه پورته کړي ترڅو pic.twitter.com/Gh88AGCJ4g — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) November 6, 2024

EUROPA A FAVOR DE UNA AGENDA COMÚN

Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una “agenda transatlántica fuerte”.

I warmly congratulate Donald J. Trump. The EU and the US are more than just allies. We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens. So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

En su primer Gobierno, Trump se distanció de sus aliados europeos por sus cuestionamientos a la OTAN y su retiro del Acuerdo de París sobre el calentamiento global.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también felicitó al candidato a Trump por su victoria en las elecciones estadounidenses y destacó la necesidad de que España y Estados Unidos trabajen en sus relaciones bilaterales estratégicas”. “Enhorabuena Donald Trump por su victoria y su elección como 47º presidente de EU. Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una sólida asociación transatlántica”, expresó Sánchez en un mensaje en inglés en la red social X.

Congratulations @realDonaldTrump on your victory and your election as 47th President of the US. We will work on our strategic bilateral relations and on a strong transatlantic partnership. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2024

A su vez, el Presidente francés Emmanuel Macron afirmó estar dispuesto a trabajar con Trump “con respeto y ambición”. Macron conversó sobre la elección de Trump con el canciller alemán Olaf Scholz, quien se comprometió a trabajar con el futuro líder estadounidense por la “prosperidad y la libertad”.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, se refirió a Estados Unidos como “nuestros aliados más cercanos” y anticipó que su “relación especial (…) seguirá prosperando” bajo el futuro Gbierno.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

El Secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la Alianza a mantenerse “fuerte”.

Entre los mandatarios y jefes de Estado que se pronunciaron para felicitar al republicano estaba el Canciller alemán, Olaf Scholz; el de Eslovaquia, Peter Pellegrini; el de Finlandia, Alexander Stubb; el líder populista de Serbia, Aleksandar Vucic; el de Dinamarca, Mette Frederiksen; el Primer Ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon; el Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala, entre otros. También el rey de Jordania, Abdullah II.

America has voted. Germany remains a reliable transatlantic partner. This also applies to the security threat Russia poses in the Euro-Atlantic region according to all NATO allies. (1/3) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

My congratulations to @realDonaldTrump. I wish you and the American people all the success.#Slovakia remains to be a strong and reliable Ally on #NATO’s tested Eastern Flank living up to our shared commitments. I sincerely wish for a continuation of our good cooperation.… — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 6, 2024

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump. I look forward to working closely with you and your administration on the major challenges of our time. Finland and the US are close allies on so many fronts, including security, technology and business. — Alexander Stubb (@alexstubb) November 6, 2024

Statement from Prime Minister Mette Frederiksen on the results of the U.S. elections pic.twitter.com/rrtL4Bu6A4 — Statsministeriet (@Statsmin) November 6, 2024

The United States is one of New Zealand’s most important partners. Tonight, I congratulate President-elect @realDonaldTrump and look forward to building New Zealand’s relationship with his incoming Administration. — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) November 6, 2024

En tanto, desde la Unión Europea las y los líderes buscarán el jueves en Budapest dar imagen de unidad y agenda propia tras la victoria de Trump, y la voluntad de dejar claro que tienen una agenda propia que no debe bascular sea quien sea quien ocupe la Casa Blanca en los próximos años y que tiene como prioridad impulsar la competitividad de los 27.

En todo caso, la agenda en Budapest arrancará el jueves con el formato de Comunidad Política Europea (CPE) que aglutina a cerca de medio centenar de líderes, con países clave en la región como Albania –anfitriona de la siguiente CPE en el primer semestre de 2025–, Ucrania, Reino Unido o Turquía además de los líderes de la UE y la representación de la OTAN, la OSCE y el Consejo de Europa.

CHINA DESEA “COEXISTENCIA PACÍFICA”

China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su Gobierno, dijo esperar una “coexistencia pacífica” con Washington, según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín.

Por su parte, el Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, deseó que con Trump en la Casa Blanca la alianza entre ambos países alcance “nuevas cimas”, mientras que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, hizo votos porque la alianza entre los dos países “brille aún más fuerte”.