Rechazo a Trump no conoce fronteras: Europa, AL y Asia se preparan para lo que venga

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo/AP/EuropaPress).– Donald Trump ha prometido tomar medidas drásticas en un segundo mandato, por lo que líderes de países en todo el mundo alistan planes y estrategias de reacción. El ahora Presidente electo a menudo ha omitido detalles, pero a través de más de un año de declaraciones de políticas y comunicados escritos ha delineado una agenda amplia que combina enfoques conservadores tradicionales en impuestos, regulación y cuestiones culturales con una inclinación más populista hacia el comercio y un cambio en el papel internacional de Estados Unidos. La agenda del republicano también reduciría los esfuerzos del gobierno federal en derechos civiles y endurecerá las medidas migratorias.

En el tema de migración, el lema de “¡construir el muro!” de su campaña de 2016 se ha convertido en crear “el programa de deportación masiva más grande de la historia”.

Trump ha propuesto usar la Guardia Nacional y empoderar a las fuerzas policiales domésticas en el esfuerzo. Sin embargo, ha sido escaso en detalles de cómo sería el programa y cómo aseguraría que solo se dirigiera a personas en Estados Unidos ilegalmente.

Ha propuesto un “filtrado ideológico” para los posibles entrantes, terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento (lo que casi seguramente requeriría un cambio constitucional) y dijo que reinstauraría políticas de su primer mandato como “Permanecer en México”, limitando a los migrantes por motivos de salud pública y limitando severamente o prohibiendo la entrada de personas de ciertas naciones de mayoría musulmana.

En conjunto, el enfoque no solo reprimiría la migración ilegal, sino que limitaría la inmigración en general.

En materia de aranceles y comercio, la postura de Trump sobre el comercio internacional es desconfiar de los mercados mundiales como perjudiciales para los intereses estadounidenses.

Propone aranceles del 10 por ciento al 20 por ciento sobre bienes extranjeros, y en algunos discursos ha mencionado porcentajes aún más altos. Promete reinstaurar una orden ejecutiva de agosto de 2020 que requiere que la Administración de Alimentos y Medicamentos compre solo medicamentos “esenciales” de empresas estadounidenses. Se compromete a bloquear las compras de “cualquier infraestructura vital” en Estados Unidos por compradores chinos.

En el tema de la defensa nacional y el papel de Estados Unidos en el mundo, la retórica y el enfoque político de Trump en los asuntos mundiales es más aislacionista diplomáticamente, no intervencionista militarmente y proteccionista económicamente de lo que Estados Unidos ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los detalles son más complicados.

Promete la expansión del ejército, promete proteger el gasto del Pentágono de los esfuerzos de austeridad y propone un nuevo escudo de defensa de misiles, una idea antigua de la era Reagan durante la Guerra Fría. Trump insiste en que puede poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y a la guerra entre Israel y Hamás, sin explicar cómo.

LA INCERTIDUMBRE EN EUROPA

Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una “agenda transatlántica fuerte”.

I warmly congratulate Donald J. Trump.

The EU and the US are more than just allies.

We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.

So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024