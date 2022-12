NL: Martha, joven con 8 meses de embarazo que estaba desaparecida, es hallada muerta

La Fiscalía encontró los restos de la mujer embarazada junto con los de su acompañante durante un cateo realizado el pasado 30 de noviembre.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Martha Aurora Ramírez Luis, joven desaparecida y embarazada de ocho meses, fue hallada sin vida en Escobedo, Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la entidad.

La joven de 19 años desapareció el pasado 26 de noviembre en el municipio previamente mencionado. Fue vista por última vez en la colonia Felipe Carrillo Puerto, antes de abordar un taxi en compañía de Claudia Izbeth González Perales, quien también fue localizada sin signos vitales.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales encontraron los restos de ambas mujeres el miércoles de la semana pasada durante el cateo de un inmueble localizado en la colonia Nuevo Progreso, en General Escobedo.

ELLA ES MARTHA AURORA RAMIREZ LUIS, TIENE 19 AÑOS Y ESTA EXTRAVIADA DESDE HACE 6 DIAS EN #Escobedo @andresmijesmx ESTAMOS ATENTOS AL PROTOCOLO 48 QUE PROMETIO RESULTADOS. pic.twitter.com/CegxOGs4A7 — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) December 2, 2022

Al momento del hallazgo, los restos de Martha Aurora contaban con cierto grado de descomposición, por lo que fue necesario llevar a cabo los estudios requeridos para la identificación del cuerpo.

De acuerdo con la dependencia, las dos jóvenes fallecieron de asfixia por estrangulamiento, por esa razón el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos contra las Mujeres.

La FGE indicó que los restos de la joven embarazada serán entregados a sus familiares próximamente, mientras que los restos de Claudia Lizbeth se entregaron a sus seres queridos el pasado 4 de diciembre.

La dependencia señaló que “la carpeta de investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidio permanece activa, en etapa de integración y con investigación en proceso”.

Angustiada, Maricela Luis Gallegos llegó el viernes al Hospital Universitario para reconocer el cadáver de su hija Martha Aurora Ramírez Luis, desaparecida el 26 de noviembre. "Ya fui a identificar el cuerpo y sí es mi hija, mi negrita", aseguró ayer llorando. pic.twitter.com/dr4Jm1jVH7 — REYNOSA CODIGO ROJO (@R_CodigoRojo) December 4, 2022

Luego de su desaparición, la madre de Martha Aurora acudió a las redes sociales y medios de comunicación en busca de ayuda.

“Por favor mi loquita, ya regresa, me estoy muriendo por dentro. Mi negrita panzona, ya te quiero ver. Me siento muy mal. Ya quiero que estés aquí. Acuérdate lo que hablamos, que vamos a cuidar al bebé entre las dos. Tú me lo prometiste y tienes que cumplir. No tardes más, la puerta está abierta por si llegas, estamos dormidos y no te escuchamos”, publicó el 30 de noviembre en Facebook.

El caso de Martha Aurora se suma a los de Rosa Icela Castro Vázquez y Ana Lilia, mujeres embarazadas cuyas muertes se han informado en las últimas horas y por las que la Senadora panista Indira Rosales pidió un minuto de silencio al pleno esta tarde y dedicó algunas palabras.

“Me gustaría, presidente, solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de tres mujeres”, expresó.

“El sábado 3 de diciembre Rosa Isela, una joven con nueve meses de embarazo fue hallada sin vida del municipio de Medellín, Veracruz. Al momento de su localización, el bebé ya había nacido y no se encontraba con ella”, dijo.

“Al día siguiente, el domingo 4 de diciembre, Ana Lilia, de 25 años y con cinco meses de embarazo, falleció en un hospital de Querétaro tras ser acuchillada; su bebé también falleció. Ese mismo domingo, Martha Aurora desaparecida desde el 26 de noviembre y con ocho meses de embarazo fue hallada sin vida en Nuevo León”.