Xóchitl coquetea con clases medias en evento tomado por viejos políticos del PRIANRD

La precandidata de la oposición anunció que las nuevas personas que se incorporarán a su aspiración presidencial, donde destacan Carlos Urzúa, primer Secretario de Haciendo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y viejos políticos del PRIAN como Josefina Vázquez Mota o Ildefonso Guajardo.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez presentó hoy un esbozo de “propuesta de campaña” para la elección presidencial de 2024. Se trató de una mezcla de reclamos a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y un coqueteo con las clases medias. La virtual candidata llamó al evento “imaginemos” y se hizo acompañar por viejos políticos de los gobiernos del PRIAN y de la estructura del PRD: José Ángel Gurría, Fernando Gómez-Mont, Josefina Vázquez Mota, Carlos Urzúa, Jesús Ortega Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Ildefonso Guajardo, José Luis Romero Hicks, entre otros. Gálvez repitió su lema de campaña varias veces: “xingón”, “xingona”, “xingones”.

“Sólo hay dos opciones: ellos, que no quieren una clase media ‘xingona’; quieren que te quedes como estás, que te conformes con lo poco que te dan, que no avances, que te estanques. Continuidad es claudicar, claudicar es rendirse, es conformarse, es agacharse y México no puede claudicar. La otra opción somos nosotros: avanzar al futuro, progresar, emprender, ganar más, crear prosperidad, innovar, lograr un cambio de mentalidad”, dijo durante el evento en el que Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría fueron los principales ponentes. Estuvieron Marko Cortés y Jesús Zambrano presentes, aunque, otra vez, no asistió Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI con el que ha tenido desencuentros por sus propios dislates.

Gálvez dio un discurso colmado de reclamos y con apenas propuestas: “Nos dicen todos los días que México va mejor que nunca. Eso es una mentira. Yo veo un México con dolor, que sufre muchas injusticias. El Gobierno federal dice que todos reciben lo que nunca antes; esto es otra mentira. La verdad es que en México los que trabajan, los que estudian, los que emprenden, los que se arriesgan no reciben lo que merecen. Reciben muy poco a cambio de su esfuerzo y tenacidad. Las personas con discapacidad no tienen acceso a educación, empleos, servicios y sueldos en condiciones equitativas. Los pueblos indígenas. afromexicanos siguen en espera del reconocimiento pleno a sus derechos. Los mexicanos que residen en el exterior, hoy peor que nunca, han visto cómo los servicios consulares han bajado de calidad”.

Según Gálvez Ruiz, “el Gobierno dice que ahora sí se entrega de todo. Mentira. No entregan medicinas, no te dan salud, no te dan una educación de calidad, no dan buenos salarios para todos. Es mentira que generen oportunidades y es mentira que den seguridad. Este Gobierno dice respetar los derechos humanos. Mentira. No respeta nada ni a nadie, ni siquiera su propia palabra. Es un Gobierno que no dice la verdad. Sin embargo, a pesar de las mentiras y de las adversidades, veo también un México de luchones, un México que se la rifa día con día para salir adelante. Y para salir adelante, para que todos salgamos adelante, México necesita un Gobierno y una Presidenta que les diga la verdad; un Gobierno con gente competente, honesta y capaz que apoye a los pobres, y también apoye a los que trabajan, estudian, emprenden, madrugan”.

“México necesita la clase media. Quiero un país de clase media fuerte, un México ‘xingón’, una economía orientada a la prosperidad, que ganes más y que te alcance, que haya seguridad en tu calle y tu colonia. Para mí la Ley sí es la Ley”, afirmó frente a su equipo.

También señaló que se requiere “un México donde se proporcione salud, medicinas, médicos, que exista educación de calidad”. “Tenemos la prueba PISA. Estamos en retroceso, retrocedimos 20 años, especialmente en matemáticas. Esas carreras de las que nos hablan que son el futuro. Las carreras necesitan la enseñanza de las matemáticas y México es de los países que más ha retrocedido”, recordó.

Estás serán las mesas temáticas que me acompañarán para plantear soluciones a los grandes problemas de nuestro país. Imaginemos el México que merecemos. #MéxicoXingón https://t.co/51D5pUoOTV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2023

La precandidata presidencial de la oposición destacó que se busca “que haya enseñanza de un idioma, apoyar a los emprendedores, habilidades digitales”. “Necesitamos un Gobierno que nos cuide, un Gobierno que apoye a las mujeres con un sistema nacional de cuidados, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. No podemos dejar a los niños a merced de violentadores sexuales”, agregó.

“Necesitamos impulsar a las personas con discapacidad quitándoles las barreras. De eso se trata. No sólo es entregar un apoyo económico a ellos, que tengan educación de calidad, que tengan salud, pero sobre todo que se puedan incluir en el mercado laboral. Esa es la gran preocupación de las personas con discapacidad que acabo de escuchar”, expuso la Senadora con licencia.

Por otro lado, José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien fue el coordinador del trabajo “Hacia un programa de Gobierno”, explicó que se trató de una colaboración de más de 200 especialistas en los temas de la “agencia nacional”.

“Se trata de un esfuerzo colectivo para los desafíos que enfrenta nuestro país. Esto documento contó con la colaboración de más de 200 especialistas en los distintos temas de la agenda nacional. Hoy nos acompañan alrededor de 60 especialistas en representación del resto de sus colegas. […] Se trata de un esfuerzo de exfuncionarios públicos, políticos, miembros de la sociedad civil, académicos, y exmiembros del servicio exterior que respondieron al llamado de la libertad, la democracia, y que trabajaron de manera entusiasta a efecto de hacer un diagnóstico corto y proponer políticas públicas es la parte larga del documento para abordar dichos desafíos”, dijo.

Asimismo, presentó el listado de las temáticas que toca el documento: políticas sociales, mujeres, educación, ciencia, tecnología, cultura, salud, seguridad y procuración de justicia, corrupción, agricultura, ganadería, pesca, economía (infraestructura, vivienda, pymes, competencia, turismo), medio ambiente, agua, energía, democracia y Estado de Derecho, gobiernos de coalición y relaciones con el exterior.

Por otro lado, el presentador del evento, Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente priista Miguel de la Madrid Hurtado y exsecretario de Turismo con Enrique Peña Nieto, enunció el LISTADO de quiénes acompañarán complementariamente a Xóchitl Gálvez en la precampaña y campaña como encargados de las mesas temáticas, luego de los primeros nombramientos de ayer:

Llegando al evento donde @XochitlGalvez dará a conocer a los responsables de las mesas temáticas para ayudarle a conformar el Plan de Gobierno. Éste será una ejercicio de escucha y diálogo con la sociedad porque para proponer primero hay que escuchar. Buen día !! . — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) December 6, 2023

En agua, José Luis Lueje; en cultura, Consuelo Sáizar; en derecho de las mujeres, Angélica de la Peña; en derechos humanos, Emilio Álvarez Icazar; desarrollo rural sustentable, Silvano Aureoles; desregularización, Elsa Ayala Gómez; personas con discapacidad, Isabela Coppel; educación, ciencia y tecnología, Juan Carlos Romero Hicks; energía, Rosanety Barrios; finanzas públicas, Carlos Urzúa; gobiernos de coalición, Jesús Ortega Martínez; infraestructura, Guillermo Ruiz de Teresa; innovación y ciudades del futuro, Roberto Remes; justicia, Fernando Gómez Mont; jóvenes, Ximena Villicaña; medio ambiente y cambio climático, Rodolfo Lasi; México y su gobernanza, Pablo Basáñez; niños, niñas y adolescentes, Josefina Vázquez Mota; obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia, Verónica Juárez Peña; pueblos indígenas, Eufrosina Cruz; pymes, Soraya Pérez Munguía; relaciones exteriores y cooperación internacional, Ildefonso Guajardo Villarreal; salud, Héctor Jaime Ramírez; sector agropecuario y pesca, Mario Zamora Gastelum; seguridad, Rubén Moreira Valdez; telecomunicaciones y mundo digital, Alexia Michelle Araujo; turismo, Rosalinda Benítez y José Luis Romero Hicks; deporte, Edna Díaz Acevedo.

PRIMEROS NOMBRAMIENTOS, VIEJOS POLÍTICOS

Ayer, Xóchitl Gálvez anunció los primeros nombramientos del equipo que la acompañará en la campaña presidencial de 2024. Se trató de una mezcla de viejos políticos con apenas triunfos electorales. Margarita Zavala Gómez del Campo se retiró en 2018 sin siquiera llegar al día de la elección; Josefina Vázquez Mota terminó en tercer lugar en el proceso de 2012; Santiago Creel ha sido cuatro veces precandidato y nunca ha ganado una interna o una elección abierta.

También suma a Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, cuya experiencia nacional se reduce a acompañar la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Gálvez presentó además a sus hijos por primera vez. Serán los encargados, dijo, de ir por los jóvenes.

La candidata presidencial del PRIAN dio a conocer a este equipo en una breve conferencia. Dijo que también había miembros de la sociedad civil incluidos. Confirmó a Kenia López Rabadán, Senadora, y a Maximiliano Cortázar, quien fuera el director de Comunicación Social de Felipe Calderón y quien es señalado como un experto en “guerra sucia” por su participación en el proceso de 2006, señalado como fraudulento.

Creel Miranda, el coordinador general de la campaña de Gálvez Ruiz, tomó la palabra al inicio del evento para enlistar a las y los integrantes del grupo. Armando Tejeda Cid, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), será el coordinador operativo; la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, la coordinadora ejecutiva.

Ángel Ávila Romero, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), participará como el coordinador de alianzas; Kenia López Rabadán, Senadora con licencia, como jefa de la oficina de la precandidata; Rubén Moreira, líder de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados, como coordinador nacional territorial de la campaña.

Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos ejemplares, que tienen una sola encomienda: desarrollar las propuestas para hacer de México un país de clase media fuerte y Xingona. Los tres valores claves serán confianza, verdad y trabajo. ¡Cuento con ustedes!… pic.twitter.com/su82Vqwgjg — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 5, 2023

Maximiliano Cortázar Lara, se desempeñará como coordinador de Comunicación Social de la campaña; la Senadora panista Josefina Vázquez Mota, como coordinadora de líderes en campaña; Margarita Martínez Fisher, exaspirante a la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, como coordinadora de la promoción del voto; Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán, como coordinador de la defensa del voto.

El perredista Jesús Ortega Martínez se hará cargo de la coordinación de prospectiva; Margarita Zavala Gómez del Campo, legisladora panista y exprimera dama de México, de la coordinación con la sociedad civil; el priista Enrique de la Madrid, del Plan de Gobierno; Norma Angélica Aceves García, Diputada federal del PRI, de la atención a personas con discapacidad; el panista Fernando Rodríguez Doval, de contenidos.

Alejandra Latapí Renner, integrante del Comité del Frente Amplio por México, tomará el control de la vinculación institucional; Ildefonso Guajardo Villarreal, legislador del tricolor, de los asuntos exteriores; Alejandra Reynoso, Senadora del PAN, de las causas sociales; Blanca Alcalá Ruiz, actual legisladora del tricolor, de los asuntos migratorios; Leticia Barrera Maldonado, Diputada suplente del PRI, del enlace con el campo.

Por último, la empresaria Alessandra Rojo de la Vega asumirá toda la parte del activismo social; Julieta Camacho Granados, de gestión social; Deborah Romero Vázquez, del sector de las mujeres; y Moisés Gómez Reyna, de la agenda.