Djokovic “es libre de salir en cualquier momento en que decida hacerlo”: Australia

Sídney (Australia), 7 ene (EFE).- El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, es libre de salir del hotel de la ciudad de Melbourne, en donde está recluido desde el jueves tras la cancelación de su visado para retornar cuando quiera a su país de origen, dijo hoy la Ministra australiana de Interior, Karen Andrews.

Djokovic, quien llegó la noche del miércoles a Melbourne con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia sin estar vacunado, está recluido en un hotel gestionado por las autoridades migratorias a la espera de que la justicia australiana aborde el lunes un recurso contra su deportación.

El comentario llega después de que el Ministerio serbio de Exteriores presentara este jueves una protesta formal ante el Embajador de Australia en Serbia, Daniel Emery, por el “trato indecente” que está recibiendo el tenista en Melbourne.

Según un comunicado del Gobierno, Serbia espera de Emery esfuerzo personal para que Djokovic obtenga un alojamiento adecuado para un deportista de su rango mientras espera la decisión del tribunal.

La Ministra australiana de Interior también defendió hoy la decisión de las autoridades migratorias que le habían otorgado un visado al serbio de 34 años y que luego se lo revocaron, ya que se determinó cuando llegó al país que él no tenía las evidencias suficientes para demostrar que cumple con los requisitos impuestos en Australia por la pandemia de la COVID-19.

VIDEO: 'Djokovic is not being held captive'.

Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is "not being held captive" in the country and that he is "free to leave" at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t

— AFP News Agency (@AFP) January 7, 2022