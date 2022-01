CdMx seguirá en Semáforo Verde una semana más; hospitalizados y muertes siguen bajos

Pese al incremento de casos de COVID-19 en la capital del país, las autoridades aseguran que las hospitalizaciones no han aumentado en la misma magnitud que los contagios, por lo que se mantiene el Semáforo Verde.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Ciudad de México se mantendrá una semana más en Semáforo Epidemiológico color Verde, el de riesgo más bajo, a pesar de la explosión en contagios de COVID-19 de la última semana aunque con apenas un aumento ligero en hospitalizaciones.

En la capital mexicana, se identificaron unos cinco mil 800 positivos este jueves. “El incremento es bastante grande en la última semana”, indicó Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México.

“Ya es un número similar a los mayores picos a la segunda y tercera ola”, añadió, remarcando que se han duplicado el número de pruebas disponibles. “El incremento es bastante claro, particularmente en los últimos cuatro o cinco días”, dijo Clark. Sin embargo, las hospitalizaciones no han aumentado en la misma magnitud que los contagios.

“Estamos al ocho por ciento del nivel de ingresos experimentado en el pico de la segunda ola, explicó el funcionario del Gobierno de Claudia Sheinbaum. El incremento “nos mantiene a niveles muy bajos, que se asemeja a los momentos más bajos entre la segunda y tercera ola”, completó.

Información sobre el COVID-19 en la Ciudad de México. Hay que estar siempre atentos a la información oficial y no alarmarse. #ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/y6ohZbuS6M — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 7, 2022

El mismo caso es el de las defunciones, que se han mantenido en sus momentos más bajos a lo largo de la pandemia a pesar del gran aumento de contagios confirmados. La ciudad se encuentra en el cinco por ciento del nivel de defunciones experimentado en el pico de la segunda ola.

Apoyado de una grafica, Clark explicó la relación entre casos positivos identificados e ingresos hospitalarios desde la segunda ola, a mediados de enero del año pasado, hasta las cifras compartidas este viernes.

En el pico de la segunda ola, se conocieron alrededor de seis mil 659 casos positivos, “no tan lejos de lo que estamos identificando hoy” y 719 ingresos hospitalarios, lo cual significaba que por cada ingreso hospitalario, habían nueve casos positivos.

Durante la tercera ola, “después de haber vacunado prácticamente a todos los adultos mayores”, se obtuvieron datos cinco mil 420 positivos y 389 ingresos hospitalarios, es decir, “de 14 positivos identificados un ingreso hospitalario”.

Actualmente, se tienen identificados cinco mil 876 casos positivos y 72 ingresos hospitalarios en los últimos días, lo que quiere decir que por cada 81 casos positivos, hay un ingreso hospitalario. “Es decir estamos viendo una relación entre casos y hospitalizados muy distinta a la que veíamos en las olas anteriores”, afirmó.

En su participación, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que frente al incremento de contagios, “es natural que haya aprensión, pero lo más importante es la información científica”, pues siempre se han tomado decisiones con base en datos y conocimientos diarios.

“A la ciudadanía le decimos: tranquilidad, estamos en una etapa distinta. Porque estamos todos vacunados y porque esta variante en particular no parece ser de tanta gravedad aunque se transmite rápido. Que haya tranquilidad. La decisión que estamos tomando es que no se necesita cerrar ninguna actividad económica y que más bien lo que tenemos que apurarnos es en la tercera dosis de la vacuna”, indicó.

Al ser cuestionada sobre qué mensaje daría a las personas que quieren asistir a una reunión, a un restaurante o a una fiesta, la Alcaldesa comentó que pueden ir con las mismas medidas de precaución. “Si llega a ser positivo, como siempre, que se aísle, y llame por teléfono [a Locatel] para que tenga la información. Si se siente con mayor gravedad entonces que acuda a un hospital, pero no estamos en una situación hoy de tener que prohibir ninguna actividad”.