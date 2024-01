¿Qué hacer y ver en San Diego este año? Acá algunas opciones

Un espectáculo de medusas, el Edificio Botánico y cerveza artesanal son algunos de los imperdibles de San Diego, California este año.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- San Diego es una ciudad llena de actividades para disfrutar, un lugar especial para visitar y pasar días agradables, pero ¿qué hacer en San Diego? Acá una lista de algunos imperdibles para hacer y ver en este nuevo año.

ATRACCIONES Y SITIOS EMBLEMÁTICOS

-Debut de dinosaurios en LEGOLAND: LEGOLAND California está listo para rugir en el 2024: No solo el parque en la costa de Carlsbad está celebrando su cumpleaños 25° (también conocido como “brickday”, “día de ladrillo” en español), sino que también abrirá una nueva área temática llamada Dino Valley y será sede del primer Desfile Mundial de LEGO en América del Norte. Dino Valley incluirá dos nuevas atracciones, así como muchas características interactivas para los jóvenes visitantes.

-Espectáculo de medusas en SeaWorld: SeaWorld San Diego, que ha estado transformando la experiencia de sus visitantes en los últimos años con numerosas atracciones y paseos nuevos, está agregando otro giro en el 2024: un acuario llamado Joyas del Mar: La Experiencia de las Medusas. En esta experiencia podrás descubrir los secretos de estas hermosas y místicas criaturas. La cual te llevará desde la costa hasta las profundidades del océano antes de rodearte de una vívida exhibición que te conectará para siempre con estos extraordinarios animales.

-Renovación del Edificio Botánico: Una de las estructuras más distintivas de San Diego en el hermoso Balboa Park es el Edificio Botánico, que fue construido en 1915 y es reconocido como una de las estructuras de madera en listones más grandes del mundo. Este sitio es hogar de cientos de plantas raras, tropicales e indígenas ha pasado por una importante reconstrucción destinada a restaurar el edificio a su diseño original y reabrirá el próximo año.

-Un gran cumpleaños para The Nat: No puede haber un cumpleaños más monumental en 2024 que el de The Nat: el distinguido Museo de Historia Natural, ubicado en Balboa Park celebra su 150 aniversario durante el próximo año. Ahora la institución científica más antigua del sur de California, The Nat celebrará con entrada gratuita en su cumpleaños, un nuevo Jardín de Naturaleza y una pantalla de cine gigante, y mucho más.

EL ESCENARIO GASTRONÓMICO SE ENCIENDE

-Deleites gastronómicos en el Hotel Lafayette: Desde que San Diego’s CH Projects asumió la propiedad del distinguido Hotel Lafayette en North Park, se ha embarcado en un frenesí creativo con sus opciones de comida y bebida. Los ocho restaurantes del Lafayette, ya abiertos o próximos a abrirse en 2024, incluyen desde el retro Beginners Diner hasta el restaurante oaxaqueño Quixote, y The Gutter, un bar con su propio boliche de dos carriles.

-Magia Michelin en San Diego: A medida que San Diego continúa ganando renombre mundial por su destreza gastronómica, la región arrancará 2024 con cinco restaurantes que han sido honrados con codiciadas estrellas Michelin. Entre ellos se encuentra el elegante Addison en el Fairmont Grand Del Mar, uno de los pocos restaurantes en todo California en obtener las máximas tres estrellas Michelin.

-Sostenibilidad es la palabra clave en Watershed: Uno de los chefs más destacados que ha surgido del fértil Valle de Guadalupe de Baja California marcarán el 2024 abriendo un nuevo restaurante en North Park. Drew Deckman, originario de Georgia pero que ha sido una figura clave en círculos culinarios de Baja durante más de una década (y obtuvo una estrella Michelin en Europa antes de eso), inaugura Watershed en University Avenue, con la sostenibilidad como principio rector.

-Karl Strauss abraza su historia: San Diego es conocido actualmente como la “Capital de la Cerveza Artesanal”, pero se podría argumentar que la masa crítica de la cultura cervecera comenzó en 1989, cuando Karl Strauss Brewing Co abrió su primera sala de degustación en Columbia Street. Ahora, mientras Strauss se prepara para celebrar su 35° aniversario, el pionero de las cervezas artesanales de San Diego ha vuelto a adquirir esa ubicación original, que planea “reimaginar como un homenaje a la escena cervecera de San Diego”.

-Un digno de probar Seaport Village: El recién inaugurado restaurante Malibu Farm, propiedad y operado por la chef Helene Henderson y su esposo, el actor John Stockwell, es la última incorporación al frente marítimo de Seaport Village, cuyo perfil en aumento y la apertura de nuevos restaurantes deberían convertirlo en un lugar para colocar cerca de la cima de tu itinerario para el 2024.

-El Whaling Bar resurge: Ha pasado una década desde que el muy querido Whaling Bar en el La Valencia Hotel de La Jolla, la famosa “Dama Rosa” de San Diego, sirvió su último cóctel. Ahora, después de una renovación de este histórico lugar de encuentro, está listo para regresar en 2024 bajo la dirección del Grupo de Restaurantes SDCM, que opera otros ocho bares y restaurantes en San Diego.

SENSACIONES DEPORTIVAS

-Gallagher Square recibe brillo adicional: Gallagher Square ya es un punto focal muy querido del Petco Park, hogar de los San Diego Padres y el mejor estadio de la MLB en Estados Unidos, según el periódico USA Today. Ahora, con una inversión de $20 millones de dólares, programada para completarse en 2024, se agregan aún más características excepcionales a esta plaza familiar, incluyendo la nueva terraza de observación Tony Gwynn, espacio para picnics, un parque para perros, canchas temporales de pickleball, exhibiciones de arte público destacando artistas locales, y mucho más.

-Petco Park marca un hito: Hablando del Petco Park: El Downtown Ballpark, que alberga no solo béisbol de la MLB, sino también conciertos pop, el Holiday Bowl anual de fútbol americano universitario y muchos otros eventos especiales, celebra su 20° aniversario en 2024. Se espera que Los Padres organicen numerosos eventos y conmemoraciones a medida que se desarrolla la gran temporada de aniversario en este hermoso lugar.

-Sillas de montar en el campo de juego: Y habrá otra emocionante novedad en el Petco Park en 2024: Los Padres, en asociación con C5 Rodeo Company Inc y Outriders Present, para presentar el primer rodeo en el estadio en enero. El evento de tres días transformará el parque en una zona de rodeo en el centro de la ciudad, con los mejores vaqueros del mundo compitiendo por más de medio millón de dólares en premios.