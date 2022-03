“El virus sigue evolucionando”: OMS pide parar venta de animales salvajes en mercados

Madrid, 7 de marzo (Europa Press).- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido suspender la venta de mamíferos salvajes vivos en los mercados de alimentos como “medida de emergencia”.

“Al entrar en el tercer año de la pandemia, el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, se está propagando entre las personas a un nivel intenso en todo el mundo. Hay muchos factores que están impulsando la transmisión. Uno de ellos es la aparición de variantes altamente transmisibles que son motivo de preocupación, la última de las cuales es Ómicron. El virus sigue evolucionando y el riesgo de aparición de variantes en el futuro es alto”, advierten estos organismos de Naciones Unidas.

Aunque la pandemia de COVID-19 está impulsada por la transmisión de persona a persona, se sabe que el virus también infecta a especies animales. Según los últimos estudios científicos, la fauna salvaje no desempeña un papel importante en la propagación del SARS-CoV-2 en el ser humano, pero la propagación en las poblaciones animales “puede afectar a la salud de estas poblaciones y puede facilitar la aparición de nuevas variantes del virus”, advierten.

