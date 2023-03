Músicas mexicanas sobre la evolución del gremio a partir del movimiento feminista

A tres años de la marcha que se llevó a cabo el 8 de marzo del 2020, SinEmbargo se puso en contacto con varias músicas mexicanas para platicar sobre los cambios que se han visto el gremio a favor de las mujeres a partir de un movimiento feminista más fuerte.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- El 8 de marzo de 2020 cientos de miles de mujeres se concentraron en las calles de la Ciudad de México y de distintos estados de la República para manifestarse en contra de la violencia de género y la ola de feminicidios, que cada día sigue sumando vidas.

Entre la multitud, del extinto 2020, también se concentró un grupo de músicas conformado por Mon Laferte, Vivir Quintana, Natalia Lafourcade y Joy Huerta, por mencionar algunas, que se sumó a la lucha de miles de mujeres y, además, abrieron la conversación sobre el movimiento feminista dentro de la industria musical, con el que se busca abrir más espacios a mujeres en un ambiente de respeto.

A tres años de aquella marcha SinEmbargo se puso en contacto con Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita; Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse; Ana Karen Barajas, de Karen y los Remedios; la cantante de regional mexicano Nora González; Valeria Wolf; Vivir Quintana y las raperas Masta Quba e Hispana para platicar respecto a los cambios que se han visto el gremio a favor de las mujeres a partir de un movimiento feminista más fuerte.

De acuerdo con Denise Gutiérrez, front woman de la agrupación mexicana Hello Seahorse!, la industria del entretenimiento sigue contando con una presencia masculina muy importante, sin embargo destacó que la lucha ha tenido como resultado un espacio más equitativo y mejores condiciones de trabajo.

“Al visibilizar los abusos de poder que existen y que son una realidad cuando eres una persona y una figura pública, hablando del #MeToo y demás, creo que hay una mayor consciencia de las cosas que hoy en día ya no se van a permitir”.

“Han habido varias transformaciones también con mayor presencia de mujeres que hacemos esta labor y no solamente desde la parte artística sino también mayor presencia femenina en la parte técnica, más mujeres ingenieras de audio, de sala de monitores, más managers, más personas preparadas para trabajar en esta industria, eso simplemente se ha nutrido y ha mejorado las condiciones para muchas mujeres en esta industria”, expresó.

Asimismo destacó el trabajo de las mujeres como compositoras, creadoras de música y líderes de escenario que, a su vez, se han convertido en líderes de opinión como ella, que lleva 17 años de trayectoria. “He visto una evolución bastante importante, creo que hay todavía muchísimo más qué hacer, sobre todo, para lograr que cada vez hayamos más mujeres que nos dediquemos a la música, que tomemos la decisión de dedicarnos a las artes”.

MÉXICO A PARTIR DEL ME TOO

Fue a principios de octubre del 2017 cuando el diario The New York Times publicó un reportaje sobre el acoso y los abusos que el director Harvey Weinsten, cofundador de Miramax y The Weinstein Company, ejerció durante más de 30 años en contra de actrices y modelos.

Luego de la publicación de The New York Times, la actriz Alyssa Milano instó, a través de Twitter, que las víctimas de agresión sexual hicieran su denuncia pública. Las testimonios terminaron por desatar una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo.

En México, con el paso del tiempo, varias artistas siguieron el ejemplo del #MeToo y, por supuesto, el gremio de la música no se quedó atrás.

En 2019 surgió en redes el movimiento #MeTooMúsicosMexicanos, en el que varias internautas expusieron situaciones de abuso, acoso o actitudes machistas que sufrieron por parte de personajes relacionados con la industria.

En este sentido Nora González, promesa del regional mexicano que fue nominada a dos premios Grammy en el 2021, compartió que, afortunadamente, no ha sufrido ningún tipo de discriminación de género a lo largo de su carrera.

“Me ha ido muy bien, pero sí he visto colegas mías que han batallado, por ejemplo, ellas hacen un trabajo espectacular y algún hombre con un puesto superior en su trabajo se termina parando el cuello por el trabajo que ellas hicieron y eso no me parece”.

Por otra parte Ana Karen Barajas, de Karen y los Remedios, indicó que pese a que aún hay mucho terreno por trabajar y conquistar, uno de los avances más notorios ha sido el liderazgo de las mujeres con su propia música.

“Anteriormente las mujeres nos veíamos eclipsadas en muchos procesos de la industria musical. Si nos ponemos a pensar, anteriormente muchas artistas estuvieron detrás de un hombre que tomó decisiones por ellas o que manejó sus carreras. Hoy en día, poder tomar decisiones, crear la esencia de lo que proyectamos por nosotras mismas, es muy poderoso. Ahora podemos contar por nosotras mismas vivencias y sentires”.

¿CÓMO LOGRAR UN GREMIO MÁS EQUITATIVO?

Al ser cuestionadas por los cambios que, aún, se necesitan para lograr una industria con mayor equidad, Denise Gutiérrez señaló que todavía hace falta presencia femenina en los festivales de música. No obstante, aplaudió que hoy en día las mujeres dentro del gremio estén más organizadas y haya mucho más apoyo entre músicas.

“Es importante que constantemente haya presencia de las mujeres en los escenarios, en los festivales, en las distintas capaz o esferas de la industria, quizás antes eso no se tomaba a consideración, pasaba de cierta manera pero no era una prioridad y creo que hoy en día es una prioridad, por lo menos para mí, que constantemente busco sumar y apoyar a otras mujeres desde lo que yo puedo hacer”, apuntó Gutiérrez.

“Creo que se tiene que normalizar, se tiene que buscar que constantemente haya una equidad de género en todos estos aspectos, los festivales es uno de los ejemplos más importantes y en los que se ha visto una evolución, pero todavía creo que falta porque aún nos encontramos de pronto, yo misma me encuentro a veces en festivales donde, simplemente el año pasado, no voy a mencionar el festival pero era un festival muy grande y éramos cinco o seis mujeres como líderes y eso creo que sí tiene que cambiar porque hay un montón de mujeres que merecen esos espacios de presencia”, expuso.

Valeria Wolf, cantautora e instrumentista oriunda de Guadalajara, Jalisco; y la música y escritora Amandititita coincidieron con Denise, sin embargo ésta última destacó que no ha sufrido tanto porque a lo largo de su carrera se le ha considerado para el lineup de varios eventos masivos.

“Falta hacer más festivales o más eventos donde morras participen, donde sólo morras participen, dónde se le dé más visibilidad a proyectos emergentes que traen propuestas, que se le de más visibilidad a morras que estás incursionando en géneros que están predominados por los hombres como el hip-hop, como el trap. Siento que aún no hay ese fuerte que debería de haber detrás de todas estas chavas que están haciendo cosas increíbles en la música y sí, formar una comunidad más grande entre nosotras es muy importante para que haya más voces femeninas en la música”, manifestó Valeria Wolf.

“Es una pregunta que me cuesta trabajo contestar porque yo me he sentido parte de todos los festivales durante toda mi trayectoria […] Creo que es muy importante que hagamos festivales de sólo mujeres, que tengamos un espacio de sólo morras y creo que eso sería espectacular, o sea, porque nosotras al final siempre hay un señor por allá que decide quien va y quien no, pero creo que deberíamos organizarlo y hacerlo nosotras, no esperar a que nos incluyan”, sostuvo la reina de la anarcocumbia, Amandititita.

En el 2018 la plataforma feminista Ruidosa a lo largo de una investigación analizó 66 carteles de festivales, realizados en Argentina, Chile, Colombia y México, durante 2016 (25 festivales), 2017 (25 festivales) y la primera mitad de 2018 (16 festivales), para estudiar si hubo avances respecto a la presencia de mujeres en los escenarios.

De acuerdo con el análisis de más de 3 mil proyectos se dio a conocer que la participación de mujeres, solistas y bandas, no superó el 10 por ciento de los números artísticos los tres años analizados: 9.1 por ciento en 2016, 10 por ciento en 2017 y 10.1 por ciento en 2018.

Asimismo, Ruidosa señaló que de incluirse las agrupaciones mixtas, que tienen al menos una mujer en el grupo, la cifra aumentaba a casi un cuarto de los números artísticos, es decir, 23.1 por ciento en 2016, 21.7 por ciento en 2017 y 23.9 por ciento para la primera mitad del 2018, lo que terminó por evidenciar, una vez más, la disparidad en representación de géneros sobre el escenario.

Hablando de festivales en México, la plataforma destacó que durante el primer semestre del 2018 Ceremonia contó un 29 por ciento de participación femenina, Comunite con un 21.1 por ciento, Bahidorá con un 20.5 por ciento y NRMAL con un 22.7 por ciento; mientras que Pa’l Norte y Vive Latino, dos de los festivales más importantes del país, registraron los porcentajes más bajos con 5.8 por ciento y 5.9 por ciento respectivamente.

En SinEmbargo analizamos los carteles que Ceremonia, Vive Latino y Pa’l Norte presentaron en sus ediciones 2023, que están próximas a realizarse, para ver si el número de participación femenina aumentó después de cinco años.

De los 43 proyectos que se estarán presentado en Ceremonia, 17 cuentan con participación femenina; de los 156 actos previstos para Pa’l Norte, la cifra de mujeres no supera las 40, y finalmente para Vive Latino este año fueron contemplados 79 talentos de los cuales sólo 18 cuentan con músicas.

En este sentido, la rapera Patricia Polet González, mejor conocida como Hispana, aseveró que además de la falta de presencia femenina sobre los escenarios, otro de los problemas que persisten dentro del gremio es que los salarios aún no logran ser igualitarios.

Para Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, conocida en el mundo del espectáculo como Vivir Quintana, es importante demostrar que las mujeres están tocando en los escenarios “no por cuotas sino por talento”, asegurando así que para lograr un gremio con mayor equidad, se requiere dar oportunidades y visibilidad a otras compañeras, como en algún momento la cantautora chilena Mon Laferte le ayudó a sobresalir.

“Es abrirnos todos estos espacios y saber que, bueno, vamos a generar otros que ya existen, pero a los que ya están ahí decirles que hay muchísimas compañeras talentosas en todos lados porque hay gente que luego dice ‘no contratamos mujeres porque no hay’, en un programa de radio me dijeron ‘es que no hay tantas cantautoras’ y les respondí ‘yo pertenezco a un grupo de WhatsApp donde somos 200, entonces sí hay muchísimas horas de reproducción'”.

Denise Gutiérrez coincidió con Quintana tras plantear que se debe seguir fomentando que los espacios de trabajo, núcleos y comunidades sean bajo respeto. “Como digo, siento que hoy en día hay mayor consciencia de que hay cosas que ya no se pueden aceptar y que ya no son normales, y al tener eso mucho más presente, logramos mejores espacios de trabajo”.

No obstante, al ser cuestionada por el camino hacia un gremio con más equidad, Fabiola Ledesma, rapera y activista conocida como Masta Quba, destacó que para las artistas que apuestan por hacer música política es más difícil.

“Yo lo veo todavía un poquito más difícil, no dejo de tener la esperanza, yo no pienso dejar de hacer esto como sé que ninguna de mis compañeras que estamos haciendo esto desde la entraña lo vamos a dejar de hacer y eso nos hace todo los días, al final, ir contra corriente y también está bueno vivir reconociendo estos pocos peldaños que vamos rompiendo, estas pequeñas paredes o estas pequeñas fisuras que vamos haciendo para que medios nos hagan visibles”.

“Hay mucho trabajo, siempre, la industria sigue dándole muchos beneficios y muchísima más visibilidad a los hombres, pero nosotras no quitamos el dedo del renglón y la forma en que podemos ir cambiando estas cosas es nombrarlas, cuestionarlas, sobre todo por poner otra forma de hacer las cosas, predicar con el ejemplo de que hay otras formas de hacer esta industria más horizontal, más equitativa, más humana, más desde un lado humano”, añadió.

LA SORORIDAD ENTRE MÚSICAS

La idea implantada sobre la constante competencia entre mujeres quedó en el pasado pues hoy en día son cada vez más las que buscan apoyarse las unas con las otras para, entre todas, poder salir adelante y destacar en el rubro que sea.

En la música, por supuesto, no es la excepción pues varias artistas han trabajado en conjunto para que el compañerismo y la sororidad entre colegas sea una realidad que se pueda ver con normalidad en un futuro.

“Yo creo que cada vez, conforme va pasando el tiempo, en lugar de vernos colegas artistas como competencia, cada vez nos vemos más como parte del mismo camino y que estamos luchando por la misma causa. En mi caso es que el mariachi se escuche en todas partes, que siga teniendo nuevas letras, que siga avanzando en cuestión de arreglos, de música y mis compañeras hacen lo mismo, que al final es como luchar por las tradiciones mexicanas en lugar de vernos pues como enemigas, así que creo que va avanzando y las colaboraciones son más seguido y con mejores intenciones”, compartió Nora González.

En este tenor, Ana Karen Barajas, aseguró que este camino hacia un gremio más sororo se debe, en gran parte, al acceso a información de la teoría feminista, que ha fomentado el compañerismo y, sobre todo, ha cambiado el sentido de competencia entre las mujeres en la música.

Hispana coincidió con la forma de pensar de Karen Barajas asegurando que, hoy en día, las músicas son más conscientes de que la mejor manera de hacer crecer sus proyectos es apoyándose las unas a las otras.

“Personalmente, desde que me he enfocado más en la música, he tenido la oportunidad de conocer grandes mujeres, que además de compartir la parte profesional conmigo se han vuelto grandes amigas. Esto me ha servido mucho para encontrar diversos caminos, pero sobre todo tener la compresión y hacer este camino mucho más llevadero”, indicó Karen.

“Cada día me encuentro con más chicas en la escena del rap mexicano siendo parte de este movimiento apoyando e impulsando a las otras. Me parece que la sororidad está presente entre nosotras”, añadió Hispana.

Al igual que Vivir Quintana, que cuenta con una banda compuesta en su totalidad por músicas, cada día más artistas disfrutan de colaborar con amigas y colegas.

Tras se cuestionadas por lo que más disfrutan de trabajar con otras mujeres talentosas, Valeria Wolf compartió que la creatividad, la sensibilidad y el compartir experiencias similares ayudan mucho a que la música se teja a través de un lazo mucho más fuerte.

“Me gusta rodearme de personas talentosas, de mujeres talentosas que sé que me van a aportar algo y sé que me van a agregar una perspectiva diferente a la que ya tengo y pues sí es algo que me gusta mucho como artista y como persona”, expuso la Valeria Wolf.

“Como niña y como mujer me inspiró muchísimo ver, en su momento, a otras mujeres haciendo música en español y subiéndose a escenarios, eso me llevó a querer hacer lo mismo y yo espero haber hecho eso para otras generaciones”, concluyó Denise Gutiérrez.

