La alternativa del PAN para 2024 no es el PRI, sino considerar a MC: Damián Zepeda

El Senador panista Damián Zepeda dijo que la oposición no puede hablar de una victoria cuando Morena ganó la gubernatura de cuatro estados que les pertenecían y pasó a gobernar a 12 millones de habitantes.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) debe analizar si continua en su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de la derrota electoral del pasado fin de semana y considerar, en cambio, unir fuerzas con Movimiento Ciudadano (MC), planteó el Senador Damián Zepeda.

“En todo caso deberíamos evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano que creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas […] Yo no creo en esa alianza PAN-PRI, voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos”, dijo el expresidente nacional del PAN en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Senador Damián Zepeda aseguró que contrario a lo que dicen en la alianza Va por México, la oposición sufrió una dura derrota el fin de semana y afirmó que no sirve de nada querer presentar una cara distinta a la ciudadanía pues “sólo se cae en el autoengaño”.

“Me parece que esta elección fue muy dura para la oposición y para el PAN, creo fue de resultados muy negativos, yo me atrevería a decir desastrosos para el partido y para la oposición y creo que no nos sirve de nada engañarnos y querer presentar una cara a la ciudadanía distinta a la cual todos vemos, me parece que para poder resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes un problema, sino no lo vas a resolver nunca, y si te autoengañas vas a volver a cometer los mismo errores que te llevaron a ese resultado y vas a volver a fracasar, creo que nos tenemos que sacudir esta actitud de autoengaño”.

El legislador del partido blanquiazul dijo que no se puede hablar de haber obtenido una victoria cuando Morena ganó la gubernatura de cuatro estados que pertenecían a la oposición y pasó a gobernar a 12 millones de habitantes y reflexionó que la postura adoptada por panismo obedece a la necesidad de defender la decisión tomada por la dirigencia, que encabeza Marko Cortés, a quien no mencionó por su nombre.

“Creo que obedece al interés de defender a ultranza una decisión tomada que es ir en alianza con el PRI, entonces en lugar de ir y analizar los resultados de esa decisión y valorarla como correcta e incorrecta basado en lo que la gente te está diciendo, parecería que como no quieren cambiar, se quiere defender a ultranza eso”.

El exdirigente nacional del PAN recalcó que la alianza con el PRI sólo genera efectos negativos para el blanquiazul, pues la imagen del partido tricolor evoca a un recuerdo de los gobiernos del pasado:

“Yo lo que digo es que la evidencia acompaña mi pensar, pero yo no digo que se imponga mi manera de pensar sino que se valoren las cosas basado en evidencia, si nos vamos a las elecciones, no hay evidencia que acompañe que es buena idea. Si en el 2021 de 15 elecciones ganó cero y se demostró en esa elección que sí hay otra manera de ganarle a Morena, que no es invencible”.

Damián Zepeda afirmó que la evidencia ha demostrado que el PAN, defendiendo su identidad y principios, puede hacerle frente a Morena y derrotarlo en elecciones venideras, como, explicó, sucedió en este proceso en Aguascalientes, y en los comicios del año pasado en Querétaro y Chihuahua.

“La evidencia objetiva dice sí se le puede ganar, tu planteamiento de suma no está ganando, pero sí se le puede ganar con planteamientos distintos. Hay que generar un proyecto que tenga indebida propia, que genere alternativa de cambio y me parece que eso no se logra en la alianza porque vas acompañado de un partido que para nada está identificado con un cambio, sino con el paso que la gente quiere salir de ahí”.

Morena logró consolidarse como la principal fuerza política de México luego de la jornada electoral de este domingo al hacerse con el poder de 20 entidades, seguido del PAN que tiene bajo su control cinco estados.

En tanto, el PRI perdió Hidalgo, uno de sus principales bastiones, con una de sus principales militantes, Carolina Viggiano. También se despide de Oaxaca, estado que había recuperado hace poco con Alejandro Murat Hinojosa. Sin embargo, en alianza logró colocar a Alejandro Villegas Villarreal como el virtual Gobernador de Durango.

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sólo su militante Laura Fernández Piña compitió por Quintana Roo, pero de acuerdo con el conteo rápido quedó con un respaldo de entre el 15.1 y 17.7 por ciento.

La coalición Va Por México, forjada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, tiene con esta elección otro balance de su unión: de las cinco entidades en las que fue en triada, sólo logró retener Aguascalientes, un bastión de Acción Nacional, y Durango.

El PAN continúa en esa curva con cinco gubernaturas sin lograr recuperar el nivel de 2006, cuando tenía 8 entidades e iniciaba el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.