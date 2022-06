Sí hubo detenciones arbitrarias en elecciones: AMLO; “no fue regla, fue la excepción”

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, denunció que en Aguascalientes la Policía Municipal había llevado a cabo “levantones”; la oposición priista hizo lo mismo en Durango, donde fueron arrestados miembros del partido oficial por presunta compra de votos.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que durante la jornada electoral del pasado domingo hubo detenciones arbitrarias por parte de las autoridades de seguridad, pero que ya estaban puestos en libertad.

“Sí, hubieron estos actos arbitrarios. No fue la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos por los intereses que existen a nivel regional”, dijo el Presidente.

“Siento que a pesar de las tensiones no se tuvo pérdidas de vidas humanas. Sí, hubieron estos llamados ‘levantones’, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos. El informe de hoy es que ya están en libertad”, añadió el mandatario.

Además, López Obrador se dijo satisfecho porque “no hubieron actos de violencia graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones”.

Asimismo, mencionó que “aun cuando se hacen todas las recomendaciones, hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso también la estrategia del miedo de buscar que la gente no participe, que se abstenga porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas. Si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden”.

Un día antes de la jornada electoral, el sábado 4 de junio, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, denunció que en Aguascalientes la policía municipal había llevado a cabo “levantones” de miembros del partido guinda y de hasta a funcionarios de casilla sin que el Gobernador panista Martín Orozco, ni ninguna autoridad intervengan, y que en Tamaulipas habían registrado una supuesta compra masiva de votos.

Delgado alertó sobre el cierre de casillas en Aguascalientes y pidió a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) resguardar los paquetes para que la policía no intervenga, al señalar que están operando como “mapaches electorales”.

“Lo que está pasando en Aguascalientes es una intromisión desvergonzada, detenciones ilegales, es un aparato represor, pero nadie hace absolutamente nada, no hubo autoridades que los detuviera, siguen operando impunemente y ahorita es nuestro gran foco rojo Aguascalientes por su policía municipal que hoy se convirtieron en mapaches electorales”, dijo a medios reunidos en el búnker de Morena en la Ciudad de México.

Pero Aguascalientes no es el único caso donde se presentaron incidentes. Delgado también mencionó casos similares en Durango y Tamaulipas.

“En Tamaulipas tenemos detectado la compra de votos, especialmente en las zonas rurales y en Durango desde ayer por la tarde teníamos información de que había grupos de choque vinculados al PRI y al PAN que iban sobre nuestros militantes, especialmente los liderazgos; tenemos más de 70 domicilios registrados, sólo en La Laguna, donde llegaron a irrumpir y amedrentar a la población, pero en términos generales ha habido una jornada de paz, estamos recabando información”, explicó.

Por su parte, Marina Vitela, candidata de Morena para la gubernatura de Durango, se subió a una patrulla del municipio de Lerdo para la detención de un grupo de simpatizantes de su partido.

La Policía de Ciudad Lerdo reportó que se trataba de un grupo de personas que tenían dinero en efectivo y una lista de personas relacionadas con el proceso electoral dl domingo 5 de junio, sin embargo, Vitela aseguró que estaban trabajando de forma legítima.

La oposición priista aseguró que los simpatizantes de Morena fueron arrestados por comprar el voto, pues traían dinero en efectivo y una lista que se pueden ver en las fotos que circulan en la redes sociales.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Lara, Víctor Soto y Gabriel Montes, coordinadores de la campaña de Marina Vitela.

-Con información de Guadalupe Fuentes López