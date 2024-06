Primera reunión Sheinbaum-AMLO será el lunes: discutirán la transición y otros temas

López Obrador además indicó que “sólo atendería yo un llamado de mi Presidenta”, en referencia a Sheinbaum, cuando comience su retiro de la vida pública y política en Palenque al final de su sexenio, “haciendo uso de mi derecho a disentir de toda la vida, pero es lo único”.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que el lunes próximo se reunirá con Claudia Sheinbaum, la Presidenta Electa de México, para conversar sobre varios temas, pero sobre todo de la transición entre gobiernos que comenzará en breve.

“Va a ser una reunión, vamos a platicar y ella les va a informar a ustedes, es un encuentro para ponernos de acuerdo sobre la transición, yo la voy a invitar a comer. Nos vamos a encontrar formalmente, vamos a platicar sobre la transición y es probable que ella informe, aquí si lo desea, en su casa de campaña o en un video”, dijo el actual mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional este viernes.

“Yo la invito a comer el lunes”, añadió.

Sin embargo, el plan para reunirse con los gobernadores electos de Morena, el partido tanto de López Obrador como de Sheinbaum, todavía no se ha trazado. “Ahora no, hay todavía ese planteamiento, porque falta, lo de la entrevista con Claudia, después de que ya terminó el conteo”, dijo.

También rememoró que, en las elecciones de 2018, Enrique Peña Nieto, entonces Presidente, recibió a López Obrador un día después de los comicios. “Ahora tenemos que esperar, porque vieron lo que sucedió, pero ya para el lunes ya podemos platicar sobre la transición, vienen los proceso de impugnación, y al final entregan la constancia de Presidenta Electa y luego ya de Presidenta Constitucional”, cerró.

“SÓLO ATENDERÍA LLAMADO DE MI PRESIDENTA”

López Obrador también dio más detalles sobre su retiro de la vida pública y política del país en cuanto finalice su sexenio, el 30 de septiembre próximo. Primero, dijo que sus hijos serán libres y primero deberán desmentir todas las “calumnias” en su contra, pero si deciden participar en la vida pública del país, podrán hacerlo siempre y cuando no busquen representarlo a él.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo, y no voy a tener representantes”, dijo.

López Obrador además indicó que “sólo atendería yo un llamado de mi Presidenta”, en referencia a Sheinbaum. “También, haciendo uso de mi derecho a disentir de toda la vida, pero es lo único. Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, o porque yo luché junto a él desde el inicio, o porque soy hijo. No, no, eso no. Es más, no quiero nombres de calles, no quiero monos, estatuas. No voy a conferencias, ni acepto invitación a ningún tipo”, precisó.

SHEINBAUM Y AMLO HARÁN GIRA

López Obrador había informado el jueves que extenderá una invitación a la virtual próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que lo acompañe durante el último Informe de Gobierno que dará este 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina de ayer, el Presidente abordó el tema del cambio de administración que se avecina en el país, y algunos de los planes que tiene contemplados para la recta final de su mandato, incluyendo los que serán sus últimos actos públicos como Jefe de Estado.

Al respecto, AMLO dijo que, en efecto, tiene planeado invitar a Claudia Sheinbaum a su Sexto Informe de Gobierno, aunque mencionó que no sabe si “vaya a tener ella oportunidad” de acompañarlo debido a su agenda.

El otro acto público al que hizo referencia López Obrador fue al 15 de septiembre, cuando encabezará su última ceremonia del Grito de Independencia, apenas unos días antes de que entregue de la banda presidencial a quien será su sucesora.

“En mi caso, a mí me gustaría que, si salimos juntos, sea a ver obras y supervisar. Más territorio que escritorio”, dijo, y añadió que todo dependerá de la agenda que tenga Sheinbaum.