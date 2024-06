“Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos”, dice AMLO a Sheinbaum

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes el mensaje que le mandó a Claudia Sheinbaum Pardo para felicitarla después de su cierre de campaña, el pasado miércoles 29 de marzo. “Esto me salió del corazón”, comentó hoy el mandatario en su conferencia de prensa sobre las palabras que le dirigió a la ahora virtual Presidenta electa.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso. Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos. AMLO”, fue el mensaje.

Este viernes, al mostrar el texto en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, precisó que el reconocimiento se lo dio a Sheinbaum al cierre de su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, pues le gustó el discurso que pronunció.

En concreto, la parte del discurso de Sheinbaum a la que se refiere López Obrador es la siguiente: “Tengo claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestra Nación y nuestro pueblo son grandiosos, y que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia”.

Cuatro días después, Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República con 36 millones de votos, de acuerdo a los cómputos del Instituto Nacional Electoral (INE). Se convirtió así en la primera mujer en alcanzar el cargo en México y también, en la persona con más votos en la historia del país. El triunfo es igualmente histórico porque con ella suman 16 presidentas en la historia de Latinoamérica, y su gestión significa que 30 mujeres en todo el mundo desempeñándose como jefas de Estado o de Gobierno, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la red social X, antes Twitter, Claudia Sheinbaum externó las emociones que le causaron recibir el mensaje de López Obrador. “Se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran Presidente”, escribió.

Les confieso que cuando el presidente @lopezobrador_ me envió este mensaje el miércoles por la noche, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción de recibir el reconocimiento por parte de un hombre al que siempre he admirado como un gran dirigente y como gran presidente.… pic.twitter.com/dftccOjB3z

