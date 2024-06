Alcaraz remonta ante Sinner y disputará su primera final de Roland Garros ante Zverev

Por Howard Fendrich

PARÍS (AP).— Carlos Alcaraz alcanzó su primera final de un Abierto de Francia tras derrotar este viernes 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 a Jannik Sinner, con lo que el español de 21 años se convirtió en el hombre más joven en la historia que accede al partido por el campeonato de un Grand Slam en tres superficies distintas.

Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos en una cancha dura y en el Wimbledon de 2023 en césped, y ahora luchará por el título en la arcilla roja de Roland Garros.

Tercer cabeza de serie en París, Alcaraz se enfrentará al alemán Alexander Zverev, cuarto preclasificado, el domingo. Horas antes de su victoria por 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 en semifinales sobre el noruego Casper Ruud, número siete del mundo, el caso de abuso conyugal de Zverev en Berlín terminó tras llegar a un acuerdo extrajudicial con su acusadora y exnovia.

