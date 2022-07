Netflix comparte el primer tráiler de El ascenso de las Tortugas Ninja

Netflix y Nickelodeon compartieron el primer tráiler de la próxima cinta anima de Las Tortugas Ninja, que llegará el 5 de agosto a la plataforma de streaming.

MADRID, 7 de julio (EuropaPress).- “Conchanudo” o, “poder tortugoso” son algunas de las frases más representativas de las Tortugas Ninjas que regresan con una nueva película: Rise of The Mutant Ninja Turtles (El ascenso de las Tortugas Ninja) que verá la luz el próximo 5 de agosto en Netflix. Y para calentar motores, la plataforma ha lanzado un divertido tráiler que encandilará a los fans de los míticos quelonios que además de ser unos expertos luchadores, también son unos insaciables devoradores de pizza.

Se trata de un nuevo largometraje de animación inspirado en la última y más reciente adaptación televisiva de las tortugas ninja, titulada, precisamente, Rise of The Mutant Ninja Turtles que emitió Nickelodeon entre 2018 y 2020. En esta nueva cinta producida tanto por Paramount Pictures como por Nickelodeon Movies, está dirigida por Ant Ward y Andy Suriano, a partir de un guion de Tony Gama-Lobo y Rebecca May. Y en ella, los heroicos quelonios se enfrentarán al que será su “mayor desafío hasta el momento, cuando un misterioso extraño llegue del futuro con una terrible advertencia.

Tal y como puede verse en el sensacional adelanto, la película arrancará con las Tortugas Ninja lidiando con la llegada de un enigmático joven que dice provenir del futuro. Uno al que los fans reconocerán enseguida nada más verlo, pues se trata nada más y nada menos que de Casey Jones, uno de los más grandes aliados de los héroes y que asegura necesita con extrema urgencia su ayuda.

Así, en la trepidante sucesión de imágenes, esta nueva aventura que tendrá lugar entre el presente y el futuro, los conducirá a lidiar con una invasión alienígena liderada por un viejo enemigo de las Tortugas Ninja: Krang. Y para evitar que esto suceda, un envejecido Leo, líder y hermanos mayor de las tortugas, se dispone a salvar el mañana, logrando enviar a Jones hasta el pasado con la esperanza de que encuentre la llave con la que podrán frenar el ataque de la letal raza extraterrestre y salvar no solo al mundo sino también su propio futuro.

Ben Schwartz, Omar Benson Miller, Brandon Mychal Smith, Josh Brenner, Kat Graham, Eric Bauza y Haley Joel Osment, serán quienes pongan voz a Leonardo, Michelangelo, Donatello, April O’ Neal, Splinter y Casey Jones, respectivamente en la película cuya sinopsis reza así:

“Las Tortugas Ninja se enfrentan a su mayor desafío hasta el momento cuando un misterioso extraño llega del futuro con una terrible advertencia. Leo se ve obligado a levantarse y liderar a sus hermanos Raph, Donnie y Mikey en una lucha para salvar al mundo de una aterradora especie alienígena… ¡Los Krang!”.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press