Mario Vargas Llosa es dado de alta de hospital en Madrid tras recuperarse de la COVID

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) – El escritor Mario Vargas Llosa ha recibido el alta y está recuperado tras ingresar el pasado sábado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por COVID-19, según ha informado su hijo, Álvaro Vargas Llosa, a través de su cuenta de Twitter.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, ha escrito-