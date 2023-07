Policía de Chicago investiga probable mala conducta sexual contra migrante en centro

CHICAGO, 7 de julio (AP).— La policía de Chicago investiga denuncias sobre mala conducta sexual de agentes hacia un migrante alojado en una Comisaría de la ciudad, informó la oficina de supervisión de la policía el viernes.

El Departamento de Policía de Chicago indicó en un correo electrónico el jueves por la noche que la oficina de asuntos internos y la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA, por sus siglas en inglés) investigan las denuncias que implican a uno o varios agentes, publicó el diario Chicago Tribune.

Las autoridades no aclararon los géneros de las personas implicadas, entre ellas el migrante.

COPA Provides Statement On Investigation Into Incident at the 10th District pic.twitter.com/ZPtSG8w34T

Chicago es una de las ciudades que lidia con problemas para dar alojamiento y otro tipo de ayuda a cientos de migrantes que cruzan la frontera con México, y hay familias que duermen en las recepciones de las comisarías. Los migrantes, que provienen principalmente de países centroamericanos, han sido trasladados en autobuses desde Texas en los últimos meses.

La COPA señaló en un comunicado el viernes que la pesquisa comenzó el jueves, cuando le llegó una denuncia que implicaba a “miembros” del Departamento de Policía de Chicago” y “un migrante alojado temporalmente en la comisaría” del 10mo distrito policial en el West Side de la ciudad.

Después de avisar a la oficina de asuntos internos, ésta “inició formalmente la investigación”, añade el comunicado de COPA.

Our Chicago community of anti-gender-based violence service providers are horrified at the news reports of an investigation into sexual harm against migrants housed at Chicago Police station.

Our statement: pic.twitter.com/KFQ1wPBh1j

— Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (@TheCAASE) July 7, 2023