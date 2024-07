Un dron ucraniano provoca explosiones en Rusia mientras continúa guerra de desgaste

Por Samya Kullab

KIEV, Ucrania, 7 de julio (AP).— Un pueblo en la región fronteriza en el oeste de Rusia fue evacuado el domingo tras una serie de explosiones desencadenadas cuando los restos de un dron ucraniano derribado prendieron fuego a un almacén cercano, según autoridades locales.

Imágenes en medios sociales parecían mostrar nubes de humo negro que se alzaban sobre la región de Voronezh, mientras se oía una sucesión de fuertes explosiones.

Los restos de la aeronave provocaron “la detonación de objetos explosivos”, según el Gobernador Aleksandr Gusev. No se reportaron víctimas, aunque las y los vecinos del cercano poblado en el distrito de Podgorensky fueron evacuados, señaló. También se cortaron carreteras, mientras los servicios de emergencias, militares y funcionarios del Gobierno trabajaban en el lugar.

https://twitter.com/anitablian/status/1809938925479186626Un funcionario ucraniano de seguridad dijo a The Associated Press que se había realizado un ataque contra un almacén de munición en la localidad de Serhiivka, en la región de Voronezh.

“El enemigo almacenaba misiles tierra-tierra y tierra-aire, proyectiles para tanques y artillería, y cajas de cartuchos para armas de fuego”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios. “Es de este almacén de donde los ocupantes entregan munición a sus tropas en Ucrania”.

El Ministerio ruso de Defensa no mencionó el suceso en su reporte de la mañana, aunque dijo que los sistemas antiaéreos rusos habían destruido un dron ucraniano sobre la región de Belgorod.

Por su parte, las autoridades en la provincia rusa de Krasnodar informaron el sábado de un incendio en un depósito de crudo también debido a restos de un dron derribado. El fuego estaba extinguido para el domingo por la mañana, según los servicios rusos de emergencia.

Los ataques se produjeron después de que un vocero militar ucraniano dijera el jueves a The Associated Press que las tropas de Kiev se habían retirado de un vecindario a las afueras de Chasiv Yar, una población estratégica en la región ucraniana de Donetsk que ha quedado reducida a escombros durante la ofensiva rusa del último mes.

Las fuerzas rusas llevan meses tratando de arañar terreno en el este industrial de Ucrania, en un aparente intento de llevar a sus defensores a una guerra de desgaste. Las fuerzas de Moscú están perdiendo entre 200 y 250 soldados en Ucrania al día, según una investigación independiente realizada por los medios rusos independientes Meduza y Mediazona.

⚡️Governor: 14 people aged from 1 month to 82 years old were injured in the Russian attack on #Ukraine's #Kharkiv, according to the governor.

6 men, 7 women and a boy born 2 weeks ago were injured. Among the wounded are two children aged 8.

📷 Oleh Syniehubov pic.twitter.com/bnP6GOAA8p

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) July 3, 2024