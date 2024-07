Los foros han derribado mitos alrededor de la reforma al Poder Judicial: Ignacio Mier

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Ignacio Mier Velazco, Diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró este domingo que la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, está muy involucrada en el análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y el desarrollo de los diálogos nacionales.

El Diputado morenista dijo que los foros informativos han servido para echar por tierra los mitos que se generaron en torno a la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El también Senador electo por el estado de Puebla mencionó que Sheinbaum Pardo ha estado participando personalmente desde que solicitó a los legisladores que se pudiera ampliar el parlamento abierto para aclarar esos mitos y dudas.

Tras el avance a nivel nacional, Mier Velazco celebró que los foros han confrontado la realidad de la justicia en nuestro país.

“La realidad es que en México no hay justicia, en México las cárceles están llenas de inocentes y las calles, muchas calles llenas de delincuentes, con una puerta giratoria, con jueces, afortunadamente no todos, que no han hecho uso en su responsabilidad del buen juicio, que es lo primero que debe tener un juez”.