Tiroteo en fiesta callejera en Detroit deja 2 muertos y 19 heridos; no hay detenidos

Detroit, 7 de julio (AP).- Dos personas murieron y 19 resultaron heridas por un tiroteo en una fiesta callejera en Detroit el domingo por la madrugada, informó la policía estatal de Michigan.

Las autoridades estatales indicaron que nadie ha sido arrestado y que estaba asistiendo a la policía municipal en la investigación, según un mensaje en la red social X. Añadió que según las indagaciones preliminares, dos personas murieron y otras 19 tenían “heridas varias”.

La policía de Detroit dio a conocer pocos detalles y confirmó que el tiroteo en una zona residencial del este de la ciudad dejó dos muertos. Pero un comunicado de la policía el domingo por la tarde no especificó el número de personas heridas ni las circunstancias del tiroteo.

