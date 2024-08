Conciertos de Taylor Swift en Viena son cancelados por temor a atentado; arrestan a 2

VIENA (AP) — Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Viena programados para esta semana los cancelaron el miércoles luego de que las autoridades del país informaron que habían llevado a cabo arrestos en relación con un aparente plan para perpetrar un atentado durante un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos.

Swift tenía previsto ofrecer sus conciertos en el Estadio Ernst Happel de la capital austriaca el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial The Eras Tour.

La empresa organizadora del evento, Barracuda Music, informó en una publicación en su cuenta de Instagram el miércoles por la noche que “no tenemos más opción que cancelar los tres conciertos previstos por la seguridad de todos”. Alegó como razón la “confirmación” por parte de funcionarios de un plan para atacar el estadio.

Horas antes el miércoles, las autoridades informaron que habían arrestado a dos presuntos extremistas, uno de los cuales parecía estar planeando un ataque contra un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos.

