Canadá: Muere el segundo sospechoso de apuñalar a personas en reserva indígena

Por Rob Gillies y Robert Bumsted

ROSTHERN, Saskatchewan, Canadá (AP) — El segundo sospechoso de apuñalar a muerte a 10 personas en y alrededor de una reserva indígena de Canadá murió este miércoles después de que la policía embistió su vehículo tras una búsqueda de tres días, informaron las autoridades.

Myles Sanderson, de 32 años, fue atrapado en una carretera cerca de la localidad de Rosthern, en la provincia de Saskatchewan, luego de que agentes de la policía respondieron a un reporte de un vehículo robado que era conducido por un hombre armado con un cuchillo, dijo la Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus iniciales en inglés).

Los agentes embistieron el vehículo de Sanderson para sacarlo del camino, informó la comisaria adjunta Rhonda Blackmore, comandante de la RCMP en Saskatchewan, en una conferencia de prensa.

Indicó que Sanderson sufrió una emergencia médica después de su arresto. Dijo que el personal de emergencias lo trasladó al hospital, donde falleció.

Blackmore no dio más detalles sobre la causa de muerte. “No puedo hablar sobre la forma específica de fallecimiento”, indicó. Pero un funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato, había declarado previamente que Sanderson murió de heridas autoinfligidas, sin entrar en detalles.

Videos y fotografías del lugar del incidente mostraban una camioneta blanca fuera del camino y rodeada de vehículos policiales. Las bolsas de aire de la camioneta se habían activado. Algunas fotos y videos tomados a la distancia parecían mostrar a Sanderson mientras era registrado.

El cuerpo del hermano de Myles Sanderson, Damien Sanderson, de 30 años, fue hallado hace dos días en un paraje cercano al lugar de los apuñalamientos, en los que 10 personas murieron y otras 18 resultaron heridas. La policía investiga si Myles Sanderson mató a su hermano.

Blackmore dijo que, con la muerte de ambos hombres, las autoridades tendrán problemas para averiguar qué desató los asesinatos: “Ahora que Myles está muerto, tal vez nunca sepamos cuál fue el móvil”. Sin embargo, inició su conferencia de prensa subrayando que las personas de Saskatchewan ya pueden dormir tranquilas. “Esta tarde toda la provincia suspiró de alivio”, destacó Blackmore. Posteriormente añadió: “Espero que esto les dé un cierre. Espero que puedan descansar sabiendo que Myles Sanderson ya no es una amenaza para ellos”.

🔖🇨🇦Ten dead and 15 injured in Canada stabbings: Ten people have been killed and 15 hospitalised in a mass stabbing incident at an Indigenous community and in other towns nearby in Saskatchewan, Canada. Police are searching for a pair of men named as Damien Sanderson, 31, pic.twitter.com/ZIU2Cprzpz

— worldnews24u (@worldnews24u) September 5, 2022