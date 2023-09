ENTREVISTA | Si Ebrard se retirara y no se va a la derecha sería muy digno: Noroña

Cuestionado sobre la posición que podría ocupar debido a su desempeño en la encuesta y si está en su panorama la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña expresó: “Yo no descarto nada, no descarto nada, no soy cerrado. Para mí es un honor cualquier responsabilidad que me corresponda para encabezar”.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El Diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña consideró que si Marcelo Ebrard se retirara de la contienda y no se fuera con la derecha mostraría una actitud digna, y por lo mismo le expresó que “nunca es tarde” para corregir el rumbo.

“Marcelo está planteando un escenario que yo no había comentado y que me parece muy digno que es que él se recuriere, que diga, ‘bueno yo no convalido eso, pero no estoy pidiendo ningún espacio ni me voy a ir a la derecha ni nada’. Si él hace eso, pues lo ennoblecerá mucho, la verdad. Yo creo que puedo haberlo hecho antes, que se tardó en hacerlo, pero que nunca es tarde cuando el amor es bueno”, declaró Fernández Noroña a Café y Noticias, programa de SinEmbargo Al Aire.

Gerardo Fernández Noroña se colocó en el tercer lugar en la encuesta que realizó Morena, detrás de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual candidata presidencial, y de Marcelo Ebrard, quien ha perfilado su salida del movimiento. El Diputado del Partido del Trabajo obtuvo un 12.2 por ciento en los resultados del Centro de Estudios Estadísticos y sociales del Partido Morena, que es la Comisión de Encuestas.

Fernández Noroña reiteró, como lo señaló a lo largo del proceso, que “ninguna aspiración personal por importante que sea puede estar por encima”, del proyecto iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero tenemos que reconocer que esto no es lo queremos para el país, que nosotros en esta etapa que viene tenemos que ser muy pulcros en la definición de candidaturas a gobernadores, alcaldes, a senadurías, a diputaciones federales”.

Con respecto a Marcelo Ebrard consideró que si el excanciller se va a Movimiento Ciudadano, como se ha planteado desde tiempo atrás, le haría más daño a la derecha que la candidatura de la izquierda. “Si él se va a Movimiento Ciudadano y luego acuerda una candidatura única de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD, bueno pues yo creo que nos haría daño, pero a él se lo chuparía la bruja, políticamente hablando”.

“Todos esos escenarios nos ponen en un alerta máxima de la importancia de la unidad, y de la importancia de decidir bien el destino de los que aspiramos a la Coordinación Nacional, sino de todo el movimiento y me parece que eso es lo que debemos discutir”, refirió.

Con respecto a la posición que podría ocupar debido a su desempeño en la encuesta y si está en su panorama la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña expresó: “Yo no descarto nada, no descarto nada, no soy cerrado. Para mí es un honor cualquier responsabilidad que me corresponda para encabezar”.

En ese sentido, Fernández Noroña indicó que el movimiento tendrá que ser claro en la designación de todos los espacios de responsabilidad “porque no debe quedar el camino que se hizo en este proceso de la Coordinación Nacional, porque si bien hubo quien tuvo un frentazo contra una pared, en términos generales la lectura puede ser que las prácticas de la politiquería de antes pueden ser rentables y habrá quien las siga usando y eso no debe continuar”.

“Ayer mismo Mario Delgado decía ‘Morena, viva Morena y sólo Morena’. Qué le pasa, hay que romper ese sectarismo, ahora sí que como decía mi abuela: ‘está viendo el temblor y no se hinca’. Marcelo está virtualmente rompiendo. Morena aunque fuera muy avasallador, muy apabullante, lo más que podría tener son 300 diputados, no podría tener mayoría calificada, pero con el rompimiento menos, la mayoría en el Congreso está en riesgo. Entonces no puede estar con esta arrogancia, justo de lo pecó Marcelo es de arrogancia. No puede andar con arrogancia”, criticó.

