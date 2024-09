CLOSE UP¬ Ifigenia Martínez, la política antineoliberal que investirá a Sheinbaum

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Ifigenia Martínez Hernández, una de las primeras mujeres en acceder a altos cargos públicos, será quien coloque la banda presidencial a la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ambas son académicas y de izquierda, principalmente las diferencia su generación; los años que tuvieron que pasar para que mujeres, como Ifigenia, abrieran camino para que mujeres, como Sheinbaum, llegaran al poder.

Consciente de ello, en las elecciones del 2 de junio la Dra. Sheinbaum votó simbólicamente por la maestra Ifigenia Martínez, economista política de izquierda y cofundadora del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quien en 2018 colocó la banda al Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

ECONOMISTA ANTINEOLIBERAL

Ifigenia Martínez Hernández (CDMX, 1925) ha sido una mujer de izquierda desde niña. Su padre era un oficinista ferrocarrilero miembro del Partido Comunista con una amplia biblioteca con obras, entre otros, de Lenin.

Su educación básica la inició en el colegio Alemán, pero la sacaron cuando comenzó el gobierno nazi de Adolf Hitler en los treinta. En 1946 egresó de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, misma de la que fue Directora en los sesenta. Una fotografía de la generación 65-69 muestra a un grupo de 13 economistas trajeados: doce hombres y, resaltando, una sola mujer: Ifigenia.

En ese entonces era militante del PRI y laboró en la administración pública durante gobiernos priistas. Pero como directora de la Escuela Nacional de Economía se posicionó en contra de la entrada del Ejército a las instalaciones de la UNAM y a favor del movimiento estudiantil del 68, reprimido por ese partido hegemónico. En una entrevista con el canal público 22, contextualizó que el Gobierno estaba “muy presionado” por la celebración de los Juegos Olímpicos.

“Ella fue perteneciente a una generación que le tocó totalmente abrir brecha en el mundo académico, pero también en el mundo político. Ella fue egresada de Economía por la UNAM en un momento en el que muy pocas mujeres tenían acceso a la educación superior. Pero no se quedó únicamente en el nivel de licenciatura, sino que fue una de las primeras mujeres egresadas de economía en Harvard”, destacó la especialista en historia de mujeres, Karla Espinoza Motta.

Al recibir la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” en el Día Internacional de la Mujer en 2019, Ifigenia Martínez portó un pañuelo a favor del aborto. Compartió ante los legisladores que para ingresar a la política tuvo que contar con el permiso de su esposo Alfredo Navarrete, aunque también tuvo el impulso intelectual de su padre.

“Como economista y fundadora de un partido político realicé lo necesario para marcar el camino de la transformación. Tuve además la fortuna de permanecer a un ámbito familiar en el cual mi padre, de convicciones sociales y feministas, fue gran impulsor en mi carrera en la economía política y de mantenerme lejos de un dominio patriarcal, usual en la época que me tocó vivir”, declaró ante diputados aquel marzo de 2019.

Como investigadora, ha abordado el tema de la desigualdad social derivada del modelo económico neoliberal. Participó en el estudio donde por primera vez se calculó en México la distribución del ingreso nacional, el cual, en sus palabras, “sorprendió” a muchos al revelarse la concentración de riqueza en un sector. Dos de sus principales obras se titulan Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México (Instituto de Investigaciones Económicas, 1989) y El neoliberalismo: atentado contra la soberanía nacional y el bienestar popular.

“La maestra Ifigenia, directora de la Facultad de Economía, de los mejores tiempos de la UNAM, no los tiempos de ahora de la Facultad de Economía, con todo respeto y con honrosas excepciones; de la UNAM de aquel entonces, de Barros Sierra. Esa maestra, de las primeras en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México. Iniciadora, precursora, con el finado Porfirio Muñoz Ledo y con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, del movimiento democrático del 88, pues es historia”, destacó el Presidente López Obrador cuando se informó que será quien coloque la banda presidencial.

A la par de la academia, Martínez fue una de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de alta responsabilidad en la administración pública. En la década de los 50, la recién egresada de Harvard ocupó jefaturas de política fiscal y subsidios en la Secretaría de Hacienda. De hecho, fue de las primeras mujeres mexicanas en obtener una maestría en economía en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde también cursó su esposo Alfredo Navarrete.

De 1965 a 1970, fue la jefa de la asesoría económica del Presidente Gustavo Díaz Ordaz –sin que eso le impidiera defender el movimiento del 68– y durante el Gobierno de Luis Echeverría fue la Directora de Programación y Descentralización Administrativa de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, aunque para ella es importante que avance la paridad de género, lo es más la postura ideológica de las políticas, esto es, si son de izquierda, centro o derecha.

“Me he ido acostumbrando a la incursión de las mujeres en diferentes áreas. No me sorprende. Para mí siempre ha sido más significativo las corrientes de pensamiento, si representan algún partido, alguna creencia”, declaró al Canal público 22 en una entrevista de 2019.