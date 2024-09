México pierde ante Colombia, pero clasifica a los octavos del Mundial Sub-20 femenil

Por Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 6 de septiembre (AS México).- El viernes, la selección femenil de México buscó su pase a la siguiente ronda en la última fecha del Grupo A midiéndose nada más y nada menos que a las invictas anfitrionas de Colombia dentro del Mundial Femenil Sub-20. A las cafetaleras les bastaba el empate para asegurar el primer lugar del grupo, mientras que México aspiraba a la victoria sabiendo que su diferencia con Camerún podría poner en riesgo su clasificación.

México rápido buscó imponer condiciones y retener la posesión del balón intentado siempre proponer al frente. Apenas a los nueve minutos del encuentro, Marcia García retuvo el balón cerca de la línea de meta, y de media vuelta, envió un centro que le quedó franco a Giselle Espinoza quien remató de primera, pero el balón se fue muy por encima del arco. Apenas cuatro minutos después vino un tiro de esquina donde la propia Marcia se elevó entre dos defensoras y remató a contrapié de la arquera que suspiró al ver que el balón pasó apenas por un costado del poste.

México seguía siendo superior sin poderlo traducir en el marcador y aquello les cobró factura cuando al minuto 37, vino un tiro de esquina que Mary Álvarez remató a primer poste para vencer a Renatta Cota y abrir el marcador. Colombia se fue al descanso ya con la ventaja sin ser realmente superior.

The #U20WWC Round of 16 awaits for Mexico! 🇲🇽 pic.twitter.com/2zPNDOCmnQ

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 7, 2024