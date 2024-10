Huracán alcanza categoría 4 al noreste de Yucatán; activan alerta en 69 municipios

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- “Milton” se ha convertido en un huracán categoría 4, y avanza por el Golfo de México rumbo a Florida ―estado previamente azotado por “Helene”― que ya prepara evacuaciones masivas de su población. En México, su circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán; además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del golfo.

A las 6:00 horas, la tormenta tropical se encontraba a 215 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán, y a 265 km al oeste-noroeste de Progreso, Yuc. Avanza hacia el este-sureste (115°) a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.

6:00 AM CDT Monday Update: NOAA Hurricane Hunters find #Milton a major hurricane. The maximum sustained winds have increased to 120 mph (195 km/h). #Milton is now a category 3 hurricane on the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/EYkFxvTozk

En 2017, las autoridades instaron a unos siete millones de personas a evacuar en Florida ante la llegada del huracán “Irma”. El éxodo atascó autopistas, provocó esperas de horas en las gasolineras que aún tenían combustible y dejó a los desplazados frustrados y, en algunos casos, decididos a no volver a evacuar nunca.

A partir de las lecciones aprendidas con “Irma” y otras tormentas, Florida ha preparado suministros de combustible y estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de las rutas de evacuación, dijo Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida.

Florida is preparing for significant impacts from Hurricane Milton, which is expected to make landfall as a major hurricane on Florida’s west coast by mid-week. Impacts will be felt across the Florida peninsula, as Milton is forecasted to exit Florida’s east coast as a hurricane.… pic.twitter.com/Cz9kBpEyUw

El área de St. Petersburg-Tampa Bay todavía está despejando escombros y reparando los daños causados por la tormenta Helene. Doce personas perecieron luego que las marejadas ciclónicas arrasaron con la costa, y el peor daño se registró en una estrecha franja de 32 kilómetros (20 millas) de islas de barrera que va de St. Petersburg a Clearwater.

DeSantis expandió el domingo su declaración de estado de emergencia a 51 de los 67 condados del estado y dijo que la población debía prepararse para más cortes de luz y complicaciones, asegurarse de que tiene comida y agua para una semana y estar lista para marcharse.

The Florida National Guard, Florida State Guard, FDOT, and FHP are all hands on deck to supplement local debris removal in preparation for Hurricane Milton.

Additionally, the Division of Emergency Management is coordinating with local emergency management directors to inform… pic.twitter.com/Ilt5t2lost

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 6, 2024