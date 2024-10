GenteAsí ¬ Milei en la ONU ¡con discurso plagiado de serie de TV! Y bueno, pasa aquí

El Presidente argentino Javier Milei ha sido fuertemente criticado luego de que se evidenciara que presentó un discurso plagiado ante la ONU. Sin embargo, el mandatario no ha sido la única figura pública que ha recurrido a este recurso. Aquí recordamos algunos eventos similares.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en el ojo del huracán luego de se diera a conocer que plagió un discurso de la serie The West Wing para presentarlo el pasado 24 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con información del diario argentino La Nación, fue casi al final de su participación cuando Milei emuló las palabras que Josiah Bartlet, personaje de The West Wing interpretado por el actor Martin Sheen, pronuncia en el Salón Oval de la Casa Blanca durante el capítulo 15 de la cuarta temporada de la serie titulado “Inauguration, part 2″. El suceso fue expuesto por el periodista Carlos Pagni.

“Creemos en la libertad de expresión para todos; creemos en la libertad de culto para todos; creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos”. Esas fueron las palabras que el mandatario argentino expresó durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Y añadió, “y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras; tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente”.

El día que Javier Milei “plagió” en la ONU al personaje de la serie The West Wing ¿Plagio, homenaje o un gesto de audacia diplomática? Tal vez hayan sido las tres cosas juntas: Javier Milei usó en su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones… pic.twitter.com/YoW41q0GKC — LA NACION (@LANACION) October 3, 2024

Por otra parte, el periodista Hugo Alconada Mon dio a conocer en un artículo que Santiago Caputo, asesor de comunicación de Milei, es fanático de The West Wing, por lo que sugirió a la cúpula de la consultora Move Group, a la que perteneció en sus inicios, establecer como requisito “ineludible” que todos los que buscaran ingresar a la misma tuvieran que ver la serie creada por Aaron Sorkin.

Lo cierto es que Milei no es el único en el mundo de la política que ha plagiado algún discurso, y seguro no será el último.

Hace unos años, en 2016 para ser exactos, en Estados Unidos se generó una polémica luego de que la esposa de Donald Trump, Melania Trump, ofreciera un potente discurso durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, el cual fue copiado del alegato que Michelle Obama ofreció ocho años antes cuando Barack Obama fue nominado por la convención demócrata.

“Desde temprana edad, mis padres me inculcaron los valores de que trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es tu obligación y que haces lo que dices y cumples tu promesa, que tratas a las personas con respeto”, expresó Melania durante su pronunciamiento.

Mientras que Michelle apuntó en 2008 “Barack y yo nos criamos con muchos de los mismos valores. Por ejemplo: trabajas duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra es tu obligación, que haces lo que dices que harás, que tratas a las personas con dignidad y respeto así no las conozcas o no estés de acuerdo con ellas”.

CNN también ha dado cuenta de otros personajes del mundo de la política que, de igual forma, han incurrido en este tipo de recursos. Por ejemplo, en 1987, Joe Biden, quien en ese entonces se desempeñaba como vicepresidente, fue acusado de copiar la parte final del discurso que cuatro meses antes presentó Neil Kinnock, entonces candidato presidencial del Partido Laborista británico.

“¿Por qué soy el primer Kinnock en mil generaciones que puede llegar a la universidad? ¿Por qué es Glenys la primera mujer de su familia en mil generaciones que puede llegar a la universidad? ¿Fue porque todos nuestros predecesores eran comunes?”, pronunció Kinnock.

Meses después Biden declamó: “Empecé a pensar, ¿por qué es que Joe Biden es el primero en su familia en ir a una universidad? ¿Por qué es que mi mujer que está sentada ahí fuera en la audiencia es la primera de su familia en ir a la universidad? ¿Es porque nuestros padres y madres no eran brillantes? ¿Es porque soy el primer Biden en mil generaciones que fue la escuela y obtuvo un título de grado que yo era más inteligente que el resto?”.

Ante el tsunami de críticas dirigido hacia Biden, el político se vio obligado a abandonar su carrera rumbo la presidencia estadounidense.

En otro hecho suscitado en el 2013, la presentadora Rachel Maddow acusó al Senador republicano Rand Paul de haber plagiado un discurso de la cinta Gattaca, el cual habría extraído directamente del portal Wikipedia, por lo que BuzzFeed señaló que no era la primera vez que el legislador republicano recurría a este recurso.

¿Y en México? Quizá el caso más resonado ocurrió en 2017 cuando Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ex alcalde de San Damián Texóloc, en Tlaxcala, fue exhibido en redes sociales por haber plagiado un discurso de la popular serie de Netflix House of Cards, el cual grabó y publicó en su cuenta de Facebook.

En el clip se puede observar a Covarrubias Cervantes emulando a Frank Underwood, el Presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards, personificado por Kevin Spacey. Sin embargo el hecho no pasó desapercibido pa el gigante del streaming Netflix, que replicó a través de Twitter, ahora X, un video en donde aparece el personaje Doug Stamper, interpretado por Michael Kelly.

La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala pic.twitter.com/WeA6wilGW3 — House of Cards (@HouseofCards) June 14, 2017

Ante la respuesta del gigante de streaming y la lluvia de críticas en su contra, Covarrubias Cervantes intentó salir al paso, por lo grabó un nuevo video, en un formato igual al que utilizó en su primer clip, en el que se pronunció sobre la situación y aseguró que nunca intentó robarse el discurso de la serie, sino que su objetivo sólo era captar la atención de la audiencia.

@marthareyesb La respuesta de Miguel Ángel Covarrubias para el presidente de los Estados Unidos Frank Underwood. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/onZxV5VEPz — HC  ⇒ 𝕏 (@hc_mty) June 14, 2017

Ese mismo año se dio otra polémica cuando el entonces candidato de la coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Orizaba, en Veracruz, Daniel Zairick, plagió un discurso de quien en ese momento era candidato a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri.

Zairick aseguró en un primer momento que desconocía que el discurso se trataba de un plagio, afirmando que se trató de un error de la casa productora. Además, aseguró que los responsables fueron despedidos como consecuencia de ese hecho, aunque también tuvo que reconocer que había comprado el discurso por 12 mil pesos.

Como mensaje de campaña, Daniel Zairick candidato del PAN/PRD por Orizaba, evidencia plagio de un mensaje del presidente argentino M Macri pic.twitter.com/cVkI3zR5eo — Perfil Veracruz (@Perfil_Veracruz) May 22, 2017

Pero así como hay figuras públicas que han caído en plagios, hay políticos a los han plagiado. Este es el caso del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Rodolfo Hernández, excandidato a la presidencia de Colombia, presuntamente plagió varias frases, mismas que utilizó durante su campaña en 2022, la cual desarrolló con especial énfasis en videos de TikTok.

De acuerdo con diversos medios, durante sus actos proselitistas, Hernández emuló frases que por años López Obrador utilizó, tanto en campaña como cuando llegó a la Presidencia de México. Por ejemplo, una de los fragmentos que ha distinguido al exmandatario mexicano fue el de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, el cual llegó a replicar el colombiano.

Otra consigna frecuente de López Obrador, que además afirmaba ser la filosofía con la que se conducía, era la de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, mientras que Hernández llegó a expresar la frase: “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”. A estas coincidencias se suma la propuesta del colombiano de convertir el Palacio de Nariño en un museo de arte contemporáneo, como el tabasqueño hizo con Los Pinos.

